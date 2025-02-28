Shadow of Mordor'un yenilikçi Nemesis sistemi 2036’ya kadar kullanılamayacak

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında çığır açan mekaniklerden biri olarak kabul edilen Nemesis sistemi, Warner Bros’un patent duvarlarının ardında hapsolmuş durumda. 2014’te piyasaya sürülen Middle-earth: Shadow of Mordor ve devam oyunu Shadow of War ile tanınan bu sistem, oyuncuların düşmanlarıyla dinamik ve kişisel bir ilişki kurmasına olanak tanıyordu. Ancak, bu yenilikçi mekanik 2036’ya kadar Warner Bros’un tekelinde, patent duvarının arkasında kilitli olarak kalacak.

Güle güle Nemesis sistemi

Nemesis sistemi, oyuncuların oyundaki düşmanlarını birer basit NPC’den öteye taşıyordu. Yüzüklerin Efendisi evrenindeki orklar, oyuncuyla önceki karşılaşmalarını hatırlıyor, intikam almak için güçleniyor ve zamanla daha kişisel bir tehdit haline geliyordu (eğer sizi daha önce yenmişlerse sizi aşağılıyorlardı). Aynı şekilde, oyuncular da düşmanlarını alt ettikçe onların iç hiyerarşisini manipüle edebiliyordu.

Bu sistem, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı ve birçok stüdyo tarafından ilham kaynağı olarak görüldü. Ancak, Warner Bros’un 2016’da aldığı patent, Nemesis sisteminin başka oyunlarda kullanılmasının önüne geçmişti.

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Bu patent, Shadow of War (2017) dışında hiçbir oyunda aktif olarak kullanılmadı. Dokuz yıldır Warner Bros’un bünyesindeki sayısız oyun bu yenilikçi sistemden faydalanamadı. Oysa Batman oyunları, Hogwarts Legacy ve diğer büyük yapımlar, Nemesis sistemi ile çok daha derin bir oynanış sunabilirdi.

Son olarak, Warner Bros’un Wonder Woman oyunu için Nemesis sistemini geri getirme planları olduğu biliniyordu. Ancak diğer stüdyolarla birlikte Monolith stüdyosunun kapatılmasıyla birlikte bu proje de iptal edildi. Şirket, artık oyun tarafındaki yatırımlarını Harry Potter, Mortal Kombat, DC evreni ve Game of Thrones gibi dört büyük markaya odaklayacak.

2036’ya kadar bir değişim olur mu?

Tam Boyutta Gör Firma yine de kaynaklarının bir kısmını oyun tarafında kullanacak ancak eskisi kadar büyük bir bütçe olmayacak. Öte yandan eğer Warner Bros, patent ücretlerini ödemeye devam ederse Nemesis sistemi, 2036’ya kadar başka hiçbir oyunda yasal olarak kullanılamayacak. Ücretler ödenmezse bu durumda bir değişikliğin yaşanması olası.

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