Shadow of Mordor'un yenilikçi Nemesis sistemi 2036’ya kadar kullanılamayacak

Güle güle Nemesis sistemi
Nemesis sistemi, oyuncuların oyundaki düşmanlarını birer basit NPC’den öteye taşıyordu. Yüzüklerin Efendisi evrenindeki orklar, oyuncuyla önceki karşılaşmalarını hatırlıyor, intikam almak için güçleniyor ve zamanla daha kişisel bir tehdit haline geliyordu (eğer sizi daha önce yenmişlerse sizi aşağılıyorlardı). Aynı şekilde, oyuncular da düşmanlarını alt ettikçe onların iç hiyerarşisini manipüle edebiliyordu.
Bu sistem, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı ve birçok stüdyo tarafından ilham kaynağı olarak görüldü. Ancak, Warner Bros’un 2016’da aldığı patent, Nemesis sisteminin başka oyunlarda kullanılmasının önüne geçmişti.
Bu patent, Shadow of War (2017) dışında hiçbir oyunda aktif olarak kullanılmadı. Dokuz yıldır Warner Bros’un bünyesindeki sayısız oyun bu yenilikçi sistemden faydalanamadı. Oysa Batman oyunları, Hogwarts Legacy ve diğer büyük yapımlar, Nemesis sistemi ile çok daha derin bir oynanış sunabilirdi.
Son olarak, Warner Bros’un Wonder Woman oyunu için Nemesis sistemini geri getirme planları olduğu biliniyordu. Ancak diğer stüdyolarla birlikte Monolith stüdyosunun kapatılmasıyla birlikte bu proje de iptal edildi. Şirket, artık oyun tarafındaki yatırımlarını Harry Potter, Mortal Kombat, DC evreni ve Game of Thrones gibi dört büyük markaya odaklayacak.
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