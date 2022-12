World of Warcraft Dragonflight inceleme: "Yepyeni ve keyifli bir deneyim"

Tam Boyutta Gör Ben bir MMORPG aşığı olarak World of Warcraft’ın bu genişleme paketinin çıkmasını hem bekliyordum hem de beklemiyordum. Çünkü ne kadar çok aktif olarak bir MMORPG’den diğer MMORPG’ye atlasam da klasiktir ki World of Warcraft’ın yeri benim için bir başka. Fakat ben de tıpkı WoW’un diğer oyuncuları gibi son genişleme paketlerinde tam olarak istediğimi alamadım. 1-2 ay yalandan baktım, tadını çıkarmaya çalıştım, sonra çıkıp diğer MMORPG’lerde gezmeye başladım.

Dragonflight’ın videoları ilk defa yayılmaya başladığında da aklıma direkt Guild Wars 2 geldi. Çünkü bu (Dragonriding) ejderha biniciliği direkt Guild Wars 2’de olan bir mekanik gibiydi. Önyargılı bir şekilde yaklaştım diyebilirim. Zaten bununla birlikte istemsiz olarak aklımdan şu geçiyordu: “Acaba sadece bunu getiriyorlar ve bunu bir genişleme paketi olarak bize dayatacaklar mı?”

The Witcher: Blood Origin'den fragman paylaşıldı 1 sa. önce eklendi

Aslında Classic’in çıkmasıyla birlikte tekrardan oyuna aşık olmuştum. Bildiğiniz üzere Blizzard, oyunun “en sevilen” genişleme paketlerini sırasıyla tekrardan halka açtı. Tabii ki çok minik düzenlemeleri vardı fakat oyun bildiğimiz oyundu. Son zamanlarda da zaten tekrardan Wrath of the Lich King genişleme paketinde sağdan sola koşuyor, birkaç arkadaşım ile birlikte bir şeyleri kesip seviye atlıyorduk. Yavaş yavaş oyunun sonuna ulaşalım, raid yapalım, bunu bir düzene oturtalım vesaire diye düşünürken, Dragonflight geldi çattı. Hatta bu sefer elimden geldiğince spoiler yememek için uğraştım. Ne oyunun test aşamasında oyuna yapılan oyuncu yorumlarına göz attım, ne de ilgili alakalı tweet’lere. Elimden geldiğince önyargısız bir şekilde bu genişleme paketini denemek istiyordum.

World of Warcraft: Dragonflight

Oyunun elime ulaşmasıyla birlikte hızlıca oyuna girdim ve inanılmaz bir sinematik ile karşı karşıya kaldım. Büyülendim diyebilirim. Blizzard yine her zaman olduğu gibi muhteşem bir işe imza atmış. İnanılmaz bir sinematik ile oyun açılıyor. Taş adamlar ortaya çıkıyor, ne oluyor diye işin şokundayken, etraf kararıyor, bunlar uzun bir uykuya dalıyor, çok spoiler vermek istemiyorum ama ardından sinematikte olan bir taş adam uykudan uyanıyor, tek kaldığını fark ediyor, her taraf karanlık… Tek başına bir tepeye tırmanıyor zorla, bir güç kaynağını yeniden çalıştırmaya çalışıyor, yapıyor da ama tepeden aşağıya düşüyor. Tam gitti derken Alexstrasza ortaya çıkıyor, ejderhası ile bu arkadaşı kurtarıyor ve karakter ekranına giriş yapıyoruz.

Tam Boyutta Gör

Yeni Oynanabilir Irk: Dracthyr

Oyuna gelelim. Yeni bir ırk olan “Dracthyr” karakterimi oluşturdum. Kendisi bir ejder. Dilerseniz Horde, dilerseniz de Alliance açabiliyorsunuz. Bu karakteri de dilerseniz Ranged DPS olarak, dilerseniz de Healer olarak oynayabiliyorsunuz. Karakterinizi oluşturduktan sonra oyuna 58 seviye olarak başlıyorsunuz. Birazdan da bahsedeceğim özelliklerden de anlayacağınız üzere aslında oyun size 2 seviyelik bir tutorial veriyor. Yeraltında yıkılan bir tapınağın içinde başlıyorsunuz, görevleri sırayla yapıyorsunuz. Irk özelliğiniz olan süzülmeyi kullanarak oyun sizi bir yerlerden zıplatıyor. Süzülme özelliğinizi kullanmanız direkt zıplama tuşu ile. Bu sayede karakteriniz ile istediğiniz yükseklikten zıplayabiliyorsunuz. Aşağıya yavaş yavaş süzülüp, hasar almadan devam ediyorsunuz. Neyse, bölgeyi tamamladım, hikayeyi takip ettim ki şunu söyleyebilirim, hiç spoiler vermeyeceğim fakat hikaye muazzam ilgi çekici, bir şekilde Orgrimmar’a, Horde’un başkentine ulaştım. İçeriye girdiğinizde NPC interaksiyonları beni çok güldürdü. Muhafız Orc’ların size “Sen nesin?” “Ejderhalar bizden değildir ki?” “Evine geri dön, Dracthyr!” gibi şaşkın ve tatlı reaksiyonları ile karşılaşıyorsunuz. İşi gücü bırakmış, bütün şehir sizin oraya adım atmanıza şaşkınlıkla yaklaşıyor. Yaşça küçük karakterler ise size daha ilgi dolu yaklaşıyor, onlar için tatlı bir evcil hayvansınız çünkü. Dünyaya girdiğiniz an, insan içine çıktığınız an böyle reaksiyonlar görmek de, benim gibi detaylara bayılan birisi için harika bir histi.

Tam Boyutta Gör

Yeni Yetenek Ağacı

Oyunda ilgimi çeken bir diğer detay ise tabii ki ne kadar bir MMORPG olsa da ve işin nihayetinde belli bir zaman her karakterin, her sınıfın, her ırkın “BiS” (Best in Slot) dediğimiz versiyonu oluşacak olsa da bu yeni yetenek ağacında olan detaylar sayesinde karakterleri artık tek düzelikten çıkartmışlar belli ki. Artık kesinlikle daha özgün karakterler oluşturabileceğiz gibi gözüküyor. İster istemez bunun da “en iyisi” çıkar, fakat yine de incelediğim kadarıyla gördüğüm şey, bunun biraz zaman alacak olması. Ayrıca her klasın da yetenek ağacındaki taraflar da detaylanmış. Tekrardan çalışılmış ve yeni şeyler eklenmiş, çıkartılmış, değiştirilmiş. Kısacası bu tarafta yeni bir heyecan sizleri bekliyor.

Yeni Meslek Ekranı & Mantalitesi

Blizzard’ın amacı kesinlikle ve kesinlikle her oyuncu tipini oyuna geri çekmek olmuş bu genişleme paketinde. Mesleklere şöyle bir düzenleme getirmişler:

Örneğin Herbalism(Bitkicilik, toplayıcılık gibi düşünebilirsiniz.) ile uğraşıyorsunuz. Fakat biliyorsunuz ki çok ama çok fazla expansion oyunda mevcut. Artık genişleme paketinize göre mesleklerinizi yapıyorsunuz. Tabii ki de en çok ihtiyacınız olan şey son genişleme paketi olan Dragonflight’ın mesleklerini yapmak fakat önceki genişleme paketlerini de bazı ödüller kazanmak için yapabiliyorsunuz. Ayrıca nostalji yaşamak isteyenler için de süper bir özellik olmuş bu. Her genişleme paketinizin mesleğinin seviyesi ayrı oluyor. Ayrıca yeni pencere de muhteşem olmuş. Tam olarak kullanıcı dostu diyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Arayüz Güncellemesi

Sonunda. Harika. Artık oyunun yeni bir arayüzü var. Gördüğüm kadarıyla da Blizzard bu arayüz güncellemesi üzerinde çalışırken oyuncularını iyi takip etmiş ve iyice gözlemlemiş. Çünkü ben arayüz için yüzlerce addon kullanan birisiyim. Bu eklentileri oyundan daha iyi bir deneyim almak için kullanıyorum. Şu pencereyi şuraya taşıyayım, şunlar şurda çıksın, şöyle gözüksün derken zaten oyuna tekrar başlamam için sırf arayüzü ve eklentilerini hazırlamam 1 hafta alıyordu.

Artık Blizzard’ın kendi oyunu içerisinde oluşturduğu sistem ile bunlardan kurtuluyoruz. Yeni bir menü görünümü, daha yenilikçi ve güncel tasarımlar ile gözüme aşırı hoş geldi. Neredeyse hiçbir düzenleme yapmadan oyunu oynamaya başladım.

Dünya Aktiviteleri

Ayrıca bu genişleme paketinde fark ettiğim şey, Blizzard kesinlikle ve kesinlikle biraz daha oyunu casual oyuncular için de ön plana çıkarmış. Nedir bu?

6 saatte bir haritada belirli yerlerde bir yerlerin yarıldığını ve içinden yaratıkların, devasa boss’ların çıktığını düşünün. Etraftaki oyuncular ile bunları yenerek çok güçlü item’lar elde edebiliyorsunuz. Dünya çok canlı hissettiriyor.

Fotoğrafçılık.

Dağa taşa tırmanma.

Mesleğinize özel dünya üzerinde gerçekleştirebileceğiniz görevler.

Hepsi de gerçekten eğlenceli. Özellikle fotoğrafçılık için eskiden tüm arayüzü kapatıp hoşuma giden yerlerin fotoğrafını çektikten sonra, bunların görevleştirilmesi beni epey mutlu etti. Belki siz de böyle bir oyuncusunuzdur.

Tam Boyutta Gör

Yeni Harita: Dragon Isles

Yeni harita gelmezse olmazdı. Son güncelleme ile birlikte, bu genişleme paketinde Dragon Isles’ta 60 ve 70 seviyelerini geçiriyoruz. Maksimum seviye 70 ve amacımız aslına son genişleme paketi Dragonflight’ın hikayesine burada tanık olmak. Ayrıca harita için söylenecek bir şey yok. Benim gönlümde ne kadar Dalaran’ın yeri başka olsa da, bu haritada biraz gezerek, bir oyuna tekrardan aşık olabiliyorsunuz. Her tarafta lavlar olan bir yanardağın dibindeyken, bu dağı aştığınızda yemyeşil doğayı görünce farklı hislere kapılabiliyorsunuz.

Yeni Uçma Mekaniği: Dragonriding

Ejderha biniciliği. Genişleme paketinin dillere destan ve en öne çıkan özelliği. Uçma deneyimini bambaşka yapıyor. Uçabildiğiniz haritalarda da Dracthyr karakterinizle sağda solda süzülmek fazla eğlenceli ve özel hissettiriyor. Ayrıca ivme alabilmek, sağa sola süzülmek, yukarıdan aşağıya hızlanıp ona göre bir rota belirlemek vesaire, bunlar çok eğlenceli. Ayrıca Dragon Isles’ta yaptığınız görevlerle de bu yeni uçma mekaniğini geliştirebiliyor, daha da farklı özellikler açabiliyorsunuz bu uçmayla alakalı. Yani sabahlar olmasın diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Ve daha fazlası…

Dikkatimi çeken daha nice büyük - küçük özellik mevcut. Bildiğiniz Battle Pass gibi bir progression koymuşlar. Siz normal oyununuzu oynarken bir yandan da kazandığınız ve yine yenilenmiş olarak Reputation sistemi ile (şöhret sistemi) bu ilerleyişiniz sırasında yeni özellikler açabiliyorsunuz.

Ayrıca en çok beni mutlu eden özelliklerden birisi, Wrath of the Lich King bağımlısı bir oyuncu olarak, istediğim yerde oyunu oynayabilmem oldu. Şöyle söyleyebilirim, 60 ve 70’i final bölüm olarak düşünün, 10 ve 60 level arasını istediğiniz genişleme paketinde oynayabiliyorsunuz. İsterseniz Panda’ların haritasında, isterseniz Illidian’ın fel dolu haritasında, isterseniz de Lich King’i bir kez daha yenerek 60 seviyeye ulaşabilirsiniz. Güzel dengelemişler. Sıkıldığınız zaman da başka bir genişleme paketine gidebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Gerçekten de “Daha fazla oynayın! Karakteriniz ile daha fazla zaman geçirin ve daha fazla aynı canavar öldürün!” zihniyetinden uzaklaşmışlar ve “Keşif et & Keyif al” zihniyetine yaklaşmışlar. Ayrıca kendi sınırlarını zorlamak isteyen oyuncular için de uygun sistemler olduğu için her kesimin dikkatini çekecek bir genişleme paketi olmuş. Ben şimdilik keşfetmekten yanayım ama büyük ihtimalle son seviyeye vurduğum an sınırlarımı zorlarım.

Oyun sunucuları da dolup taşıyor. İlk gün girmekte çok zorlandım diyebilirim. Ayrıca taze bir sunucu seçtim, fakat dünya o kadar canlı ki, etrafta koşuşturan insanları gördüğünüzde keyif alıyorsunuz.

Yeni sesler, yeni büyüler, yeni yetenekler ve yeni hikayeler… Dragonflight, uzun süre sonra arkama yaslanarak oynayıp keyif alabileceğim bir genişleme paketi olmuş.

Yeni görevler, yeni dungeon’lar ve daha fazlası. Gerçekten Blizzard bize bu kez deneyimlememiz için birçok özellik sunmuş. Kim bilir ne kadar süre içerisinde hepsini tüketebileceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

World of Warcraft Dragonflight inceleme