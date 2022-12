Yeni The Witcher dizisi The Witcher: Blood Origin'den fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Oyunu ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan dizisi ile son dönemin en popüler markalarından biri haline gelen The Witcher'ın yeni dizisi The Witcher: Blood Origin'den fragman paylaşıldı.

The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştiriliyor. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunuyor. Sarah O'Gorman ve Vicky Jewishon dizinin yönetmenliğini yapıyor. Dizi, 25 Aralık'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.

The Witcher: Blood Origin Fragman

Geralt, Yennefer ve Ciri'den 1200 yıl önce, elflerin altın çağında geçen The Witcher: Blood Origin, durdurulamaz bir imparatorluğa karşı savaşmak için bir araya gelen yedi yabancının hikâyesini anlatıyor. Düşman klanlardan gelen Éile ve Fjall, dışlanmış karakterlerden oluşan bu çeteye liderlik etmek ve Kıta’nın zalimlerini devirmek için birbirlerine güvenmeyi öğrenmek zorundadır. Ancak diğer dünyaların geçitleri açılınca ve güce susamış bir bilge yeni bir silahı devreye sokunca, Yediler adlı bu ekip bir canavarı yenmek için yeni bir tanesini yaratmaları gerektiğini anlar.

