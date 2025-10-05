Microsoft durmuyor: Xbox Cloud Gaming'e reklam geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass fiyat artışının yankıları sürerken, Microsoft, Xbox Cloud Gaming özelinde yeni bir güncellemeye daha hazırlanıyor. Bir süredir şirketin üzerinde çalıştığı söylenen reklamlı Xbox Cloud Gaming planı, halihazırda test edilmeye başlandı. Oyunculara aylık sınırlı oyun süresi sunacak.

Reklam destekli Xbox Cloud Gaming geliyor

The Verge’ün aktardığı bilgilere göre Microsoft, bu yeni modelde oyunculara her oturum öncesi yaklaşık iki dakikalık reklamlar gösterecek. Şu anda test edilen sistemde bir oturumun süresi bir saat, aylık toplam oyun hakkı ise beş saatle sınırlandırılmış durumda. Ancak bu rakamların lansman öncesinde değişebileceği belirtiliyor.

Ücretsiz sürümde oyuncuların hem kendi sahip oldukları oyunlara hem de Free Play Days ve Retro Classics listelerindeki bazı yapımlara erişmesi mümkün olacak. Tıpkı ücretli katmanlarda olduğu gibi hizmet, Xbox konsolları, PC'ler, el konsolları ve web tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek. Yeni haberin sürpriz olmadığını söyleyelim. Keza Xbox Gaming CFO'su Tim Stuard, 2023 sonunda düzenlenen bir zirvede bu konseptin ilk sinyallerini vermişti.

Tam Boyutta Gör Stuard, reklam destekli oyun modelinin özellikle konsolun yaygın olmadığı Afrika, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde büyüme fırsatı yaratabileceğini vurgulamıştı. Aslına bakacak olursak bu gelişme, kısa süre önce yapılan Game Pass fiyat artışının yarattığı tepkileri hafifletmeyi amaçlıyor olabilir.

Xbox Game Pass zam tartışmaları bitmiyor 2 gün önce eklendi

Reklam destekli Xbox Cloud Gaming için herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak birkaç ay içinde beta sürümle test edileceği ve ardından küresel olarak kullanıma sunulacağını planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Microsoft durmuyor: Xbox Cloud Gaming'e reklam geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: