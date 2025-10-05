Microsoft durmuyor: Xbox Cloud Gaming'e reklam geliyor

Reklam destekli Xbox Cloud Gaming geliyor
The Verge’ün aktardığı bilgilere göre Microsoft, bu yeni modelde oyunculara her oturum öncesi yaklaşık iki dakikalık reklamlar gösterecek. Şu anda test edilen sistemde bir oturumun süresi bir saat, aylık toplam oyun hakkı ise beş saatle sınırlandırılmış durumda. Ancak bu rakamların lansman öncesinde değişebileceği belirtiliyor.
Ücretsiz sürümde oyuncuların hem kendi sahip oldukları oyunlara hem de Free Play Days ve Retro Classics listelerindeki bazı yapımlara erişmesi mümkün olacak. Tıpkı ücretli katmanlarda olduğu gibi hizmet, Xbox konsolları, PC'ler, el konsolları ve web tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek. Yeni haberin sürpriz olmadığını söyleyelim. Keza Xbox Gaming CFO'su Tim Stuard, 2023 sonunda düzenlenen bir zirvede bu konseptin ilk sinyallerini vermişti.
Reklam destekli Xbox Cloud Gaming için herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak birkaç ay içinde beta sürümle test edileceği ve ardından küresel olarak kullanıma sunulacağını planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
