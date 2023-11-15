Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu!

Tam Boyutta Gör Microsoft, Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Ayın sonuna kadar abonelik sistemine 4 farklı oyun, DLC ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Kasım ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Ekim sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dört yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Coral Island halihazırda erişime açılırken, 17 Kasım'da Persona 5 Tactica, 28 Kasım'da Dune: Spice Wars ve Rollerdromeoyuncularla buluşacak. Ayrıca 30 Kasım'dan itibaren platformdan ayrılacak yapımlar da açıklandı. Bunlar ise sırasıyla Anvil, Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company, Bad Company 2, Disc Room, Eastward ve Grid olacak.

İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

Coral Island (Bulut, Xbox Series X-S) - Erişime Açıldı

Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol, PC) 17 Kasım

Dune: Spice Wars (Bulut ve Konsol) 28 Kasım

Rollerdrome (Bulut, PC, Xbox Series X-S) - 28 Kasım

DLC / Oyun Güncellemeleri

Grounded: Make It and Break It Update - Erişime Açıldı

Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nordics & Greenland - Erişime Açıldı

Valorant: Time to Duel or Die with Agent Iso in Episode_07 // Act III - Erişime Açıldı

30 Kasım'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Anvil (Bulut, Konsol, PC)

Battlefield 1943 (Konsol) EA Play

Battlefield: Bad Company (Konsol) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Konsol, PC) EA Play

Disc Room (Bulut, Konsol, PC)

Eastward (Bulut, Konsol, PC)

Grid (Konsol) EA Play

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