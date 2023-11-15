Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu!

- Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- 30 Kasım'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
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Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Ekim sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dört yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Coral Island halihazırda erişime açılırken, 17 Kasım'da Persona 5 Tactica, 28 Kasım'da Dune: Spice Wars ve Rollerdromeoyuncularla buluşacak. Ayrıca 30 Kasım'dan itibaren platformdan ayrılacak yapımlar da açıklandı. Bunlar ise sırasıyla Anvil, Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company, Bad Company 2, Disc Room, Eastward ve Grid olacak.
İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:
- Coral Island (Bulut, Xbox Series X-S) - Erişime Açıldı
- Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol, PC) 17 Kasım
- Dune: Spice Wars (Bulut ve Konsol) 28 Kasım
- Rollerdrome (Bulut, PC, Xbox Series X-S) - 28 Kasım
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Grounded: Make It and Break It Update - Erişime Açıldı
- Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nordics & Greenland - Erişime Açıldı
- Valorant: Time to Duel or Die with Agent Iso in Episode_07 // Act III - Erişime Açıldı
30 Kasım'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Anvil (Bulut, Konsol, PC)
- Battlefield 1943 (Konsol) EA Play
- Battlefield: Bad Company (Konsol) EA Play
- Battlefield: Bad Company 2 (Konsol, PC) EA Play
- Disc Room (Bulut, Konsol, PC)
- Eastward (Bulut, Konsol, PC)
- Grid (Konsol) EA Play
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.