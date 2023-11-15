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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu!

    Microsoft, Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 4 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor! 1.300TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Ayın sonuna kadar abonelik sistemine 4 farklı oyun, DLC ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Kasım ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar 

    Paylaşılan listeye göre, Ekim sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dört yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Coral Island halihazırda erişime açılırken, 17 Kasım'da Persona 5 Tactica, 28 Kasım'da Dune: Spice Wars ve Rollerdromeoyuncularla buluşacak. Ayrıca 30 Kasım'dan itibaren platformdan ayrılacak yapımlar da açıklandı. Bunlar ise sırasıyla Anvil, Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company, Bad Company 2, Disc Room, Eastward ve Grid olacak.

    İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

    • Coral Island (Bulut, Xbox Series X-S) - Erişime Açıldı
    • Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol, PC) 17 Kasım
    • Dune: Spice Wars (Bulut ve Konsol) 28 Kasım
    • Rollerdrome (Bulut, PC, Xbox Series X-S) - 28 Kasım

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Grounded: Make It and Break It Update - Erişime Açıldı
    • Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nordics & Greenland - Erişime Açıldı
    • Valorant: Time to Duel or Die with Agent Iso in Episode_07 // Act III - Erişime Açıldı

    30 Kasım'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Anvil (Bulut, Konsol, PC)
    • Battlefield 1943 (Konsol) EA Play
    • Battlefield: Bad Company (Konsol) EA Play
    • Battlefield: Bad Company 2 (Konsol, PC) EA Play
    • Disc Room (Bulut, Konsol, PC)
    • Eastward (Bulut, Konsol, PC)
    • Grid (Konsol) EA Play
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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