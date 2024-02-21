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    Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor! 3.000 TL değerinde

    Microsoft, Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 7 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor! 3.000 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 7 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre, Şubat sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Return to Grace ve Tales of Arise halihazırda erişime açılırken, 22 Şubat'ta Bluey: The Videogame, 27 Şubat'ta Madden NFL 24 ve Maneater, 28 Şubat'ta Indivisible, 29 Şubat'ta ise Space Engineers oyuncularla buluşacak. 

    • Return to Grace (Bulut, Konsol, PC) 
    • Tales of Arise (Bulut, Konsol, PC) 
    • Bluey: The Videogame (Bulut, Konsol, PC) 
    • Madden NFL 24 (Bulut, EA Play)
    • Maneater (Bulut, Konsol, PC) 
    • Indivisible (Bulut, Konsol, PC) 
    • Space Engineers (Bulut, Konsol, PC) 
    • Warhammer 40,000: Boltgun (Bulut, Konsol, PC)  5 Mart

    Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 29 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

    • Contrast - Ayrıldı
    • Galactic Civilizations III - Ayrıldı
    • Darkest Dungeon - Ayrıldı
    • Hot Wheels Unleashed - Ayrıldı
    • SD Gundam Battle Alliance - Ayrıldı
    • Mount & Blade II: Bannerlord - Ayrıldı
    • Cities: Skylines Remastered - Ayrıldı
    • Shadow Warrior 3: Definitive Edition - Ayrıldı
    • Atomic Heart - 21 Şubat
    • Merge & Blade - 28 Şubat
    • Soul Hackers 2 - 28 Şubat
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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