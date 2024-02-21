Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor! 3.000 TL değerinde

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Şubat sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Return to Grace ve Tales of Arise halihazırda erişime açılırken, 22 Şubat'ta Bluey: The Videogame, 27 Şubat'ta Madden NFL 24 ve Maneater, 28 Şubat'ta Indivisible, 29 Şubat'ta ise Space Engineers oyuncularla buluşacak.
- Return to Grace (Bulut, Konsol, PC)
- Tales of Arise (Bulut, Konsol, PC)
- Bluey: The Videogame (Bulut, Konsol, PC)
- Madden NFL 24 (Bulut, EA Play)
- Maneater (Bulut, Konsol, PC)
- Indivisible (Bulut, Konsol, PC)
- Space Engineers (Bulut, Konsol, PC)
- Warhammer 40,000: Boltgun (Bulut, Konsol, PC) 5 Mart
Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 29 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde
- Contrast - Ayrıldı
- Galactic Civilizations III - Ayrıldı
- Darkest Dungeon - Ayrıldı
- Hot Wheels Unleashed - Ayrıldı
- SD Gundam Battle Alliance - Ayrıldı
- Mount & Blade II: Bannerlord - Ayrıldı
- Cities: Skylines Remastered - Ayrıldı
- Shadow Warrior 3: Definitive Edition - Ayrıldı
- Atomic Heart - 21 Şubat
- Merge & Blade - 28 Şubat
- Soul Hackers 2 - 28 Şubat
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.