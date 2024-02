Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor! 3.000 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Microsoft, Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 7 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Şubat sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Return to Grace ve Tales of Arise halihazırda erişime açılırken, 22 Şubat'ta Bluey: The Videogame, 27 Şubat'ta Madden NFL 24 ve Maneater, 28 Şubat'ta Indivisible, 29 Şubat'ta ise Space Engineers oyuncularla buluşacak.

Return to Grace (Bulut, Konsol, PC)

Tales of Arise (Bulut, Konsol, PC)

Bluey: The Videogame (Bulut, Konsol, PC)

Madden NFL 24 (Bulut, EA Play)

Maneater (Bulut, Konsol, PC)

Indivisible (Bulut, Konsol, PC)

Space Engineers (Bulut, Konsol, PC)

Warhammer 40,000: Boltgun (Bulut, Konsol, PC) 5 Mart

Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 29 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

Contrast - Ayrıldı

Galactic Civilizations III - Ayrıldı

Darkest Dungeon - Ayrıldı

Hot Wheels Unleashed - Ayrıldı

SD Gundam Battle Alliance - Ayrıldı

Mount & Blade II: Bannerlord - Ayrıldı

Cities: Skylines Remastered - Ayrıldı

Shadow Warrior 3: Definitive Edition - Ayrıldı

Atomic Heart - 21 Şubat

Merge & Blade - 28 Şubat

Soul Hackers 2 - 28 Şubat

