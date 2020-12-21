Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'e "Aile Üyeliği" gelebilir

    Son dönemin en iyi servislerinden biri olan ve oyuncuların fazlasıyla sevdiği Xbox Game Pass istemine yeni bir üyelik çeşidi gelebilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 sa.
    1,9b
    20
    7
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Xbox Game Pass'e
    Tam Boyutta Gör

    Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemi, şu anda oyuncuların sevdiği servislerden biri ve bu servis daha da büyüyecek gibi duruyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı

    Ayrıca Bkz. "Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar"

    Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass'e belirli bir ücret karşılığında abone oluyorsunuz ve servisin kütüphanesindeki oyunlara erişim sağlıyorsunuz. Sistemin şu anda 3 farklı üyeliği bulunuyor. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass for PC ve Xbox Game Pass for Console. Ultimate üyeliğinde Live Gold, EA Play ve PC Game Pass özellikleri bulunuyor. Diğer üyelikler de isminden belli oluyor zaten.

    Geçtiğimiz saatlerde Xbox başkanı Phil Spencer'a sorulan bir soru üzerine, servise gelebilecek olan yeni bir üyelik sistemi ortaya çıktı: Aile Üyeliği. Spotify ve Netflix gibi servislerde kullanılabilen Aile Üyeliği'nde bildiğiniz gibi birkaç kişi ortaklaşa üye oluyor ve kişi başı ücret, bariz bir şekilde düşüyor. 

    Phil Spencer böyle bir planları olduğunu ve yapmak istedikleri bir şey olduğunu söyledi. Game Pass'e bu tarz bir üyeliğin gelmesi gerçekten güzel bir adım olur. Xbox Game Pass'in Ultimate üyeliği şu anda 44,99 TL.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony: ÖYLE YETMEZ FÜZE ATIN FÜZE :D
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    carter (Volkan ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Evet arkadaşlar, hemen ana konuyu açalım. :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baharda xcloud gelsin akariz mobilden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kbere (Önder D) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sevinen arkadaşlar boşa sevinmeyin. Böyle bir adım tam tersine lokasyon kontrolü vs. getirebilir. Bunun sonucunda P1-P2 hesapları şeklinde iki kişi kullanma patlayabilir. Sonuçta bu olmaksızın satış yaptığında herkesin bu işin ticaretine gireceğini adamlar da biliyor. Adamların derdi 5 kişiye bölsünler de daha ucuza gelsin de değil, aynı evde birden fazla konsola abonelik satmak. Spotify bu işi açılışta iki telefon yanyanayken yaptırıyor.



    Gerçi 5 tane konsolu olan kaç kişi vardır orası da muamma. 4 telefonu olan ev gayet mümkün oluyor. Anne, baba ve 2 çocuk. Ama 4 konsol?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    trancemuzik 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kardeşlik grubunda 2 kişi giriyorduk şimdi 5 kişi gireriz artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Artizt (Mert ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten 2 kişi kullanıyoruz, iyice sömürücez sanırım. Ahah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -SWARTHY (Can ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox almamak için tüm sebepleri tek tek yıkıyor adamlar
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony: ÖYLE YETMEZ FÜZE ATIN FÜZE :D
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı 49 dk. Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel 1 sa. AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir 1 sa. FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi 2 sa. Intel Xe grafikli mini GPD Win 3 gelecek yıl piyasaya çıkacak 4 sa. Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı 11 sa. Hayabusa2'nin hedefindeki yeni asteroit böyle görüntülendi 12 sa. Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı 12 sa. Goodyear'dan tükenmeyen lastik: ReCharge 12 sa. Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı 13 sa. ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor 13 sa. 11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak 13 sa. Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider 14 sa. Elephone PX Pro telefon ve W6 akıllı saati denedik 14 sa. Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük 14 sa. Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Game Pass'e "Aile Üyeliği" gelebilir Sonraki Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor 16 sa. Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf 16 sa. AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü 17 sa. 65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde 17 sa. Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu 17 sa. Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor 18 sa. Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu 19 sa. AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı 19 sa. Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu 19 sa. Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 20 sa. Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı 20 sa. Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor 20 sa. ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı 21 sa. TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı 21 sa. Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı 22 sa. Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor 23 sa. ViewSonic monitörleri renk körlüğü testlerine temel oluşturacak 23 sa. Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar 1 gün Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız