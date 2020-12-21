Xbox Game Pass'e "Aile Üyeliği" gelebilir

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Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemi, şu anda oyuncuların sevdiği servislerden biri ve bu servis daha da büyüyecek gibi duruyor.

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Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass'e belirli bir ücret karşılığında abone oluyorsunuz ve servisin kütüphanesindeki oyunlara erişim sağlıyorsunuz. Sistemin şu anda 3 farklı üyeliği bulunuyor. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass for PC ve Xbox Game Pass for Console. Ultimate üyeliğinde Live Gold, EA Play ve PC Game Pass özellikleri bulunuyor. Diğer üyelikler de isminden belli oluyor zaten.

Geçtiğimiz saatlerde Xbox başkanı Phil Spencer'a sorulan bir soru üzerine, servise gelebilecek olan yeni bir üyelik sistemi ortaya çıktı: Aile Üyeliği. Spotify ve Netflix gibi servislerde kullanılabilen Aile Üyeliği'nde bildiğiniz gibi birkaç kişi ortaklaşa üye oluyor ve kişi başı ücret, bariz bir şekilde düşüyor.

Phil Spencer böyle bir planları olduğunu ve yapmak istedikleri bir şey olduğunu söyledi. Game Pass'e bu tarz bir üyeliğin gelmesi gerçekten güzel bir adım olur. Xbox Game Pass'in Ultimate üyeliği şu anda 44,99 TL.

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