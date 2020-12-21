Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör

Yılın bitimine yaklaşırken şirketler de teker teker indirimlerini başlatıyor. Epic Games'in ardından şimdi de Xbox kullanıcıları için yeni fısatlar başladı.

Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"

Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 14 gün boyunca indirime girmiş durumda. Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.