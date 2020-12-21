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    Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinden yeni bir indirim başladı. Yüzde 75'e kadar tasarruf edebileceğiniz indirimlerde yüzlerce oyun indirime girmiş durumda.
    23 sa.
    5,1b
    8
    16
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Xbox Store'da
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    Yılın bitimine yaklaşırken şirketler de teker teker indirimlerini başlatıyor. Epic Games'in ardından şimdi de Xbox kullanıcıları için yeni fısatlar başladı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"

    Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 14 gün boyunca indirime girmiş durumda. Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    investing 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bunlar inmiş haliyse, kalkmış halini düşünemiyorum.
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    aydinnesty (aydın kapçak) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    25'ten fazla sayıda olan Xbox Oyun stüdyolarından çıkan oyunları game pass ile oynayabiliyorsun. Kimse sana bütün oyunları bedava oynayabiliyorsun demedi burada. Aklınca dalga geçeceğine git 3 saatlik oynanış için Miles Morales denilen vasat oyuna 450 lira ver. Yarın öbür gün xbox kullanıcıları çatır çatır Elder Scrolls'u Fallout'u bedava oynadığında gider o vasat konsolunda 2 yıl sonra 700 liraya oynarsın. Ahahshjs.
    25'ten fazla sayıda olan Xbox Oyun stüdyolarından çıkan oyunları game pass ile oynayabiliyorsun. Kimse sana bütün oyunları bedava oynayabiliyorsun demedi burada...
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    Yanıtla +21
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    Uzun zamandır bu kadar cahil bir üye görmemiştim.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Portraitclub 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Forza horizon 4 adam gibi bir indirim gelmedi. Ne zaman baksam 234 TL
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    DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox 360 kullanıcılarına da bi güzellik yapsanız keşke konsolu kullanan kaç insan var sanki. Forza horizon 2 yıllardır 109 lira mesela. Az indirim yapın da alıp oynayalım be.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaptığımız kazık zam değil zamcık
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    Goddar (Ersoy ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her zamanki gibi fazla işe yarar bir indirim yok ama sanki Bioware paketi için fiyat çok iyi gibi ne dersiniz?

    https://www.microsoft.com/tr-TR/p/bioware-paketi/c3hh84mvxd11?activetab=pivot:overviewtab
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    Sayko RGB 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sekiro'yu Steam'de oynuyorum (kazik fiyattan alinmistir) fakat ne oyundur ki indirim adi altinda milleti yoluyorlar yine. Ayrica Seksiko adam akilli indirim gormuyor bu nasil is. Bu firma da bu tarzdan hoslaniyor demekki XD
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    -BraveHeart- (Fatih ) 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Call of Duty: Black Ops Cold War oynamak istiyorum dur gamepass ten seçip oynayayım.



    Aa o da ne oyun gamepass te yok? Ne yapıcaz şimdi?Dur bi Store' a gireyim.



    450₺ bir de indirimli hali. Hani gamepass ile bütün oyunları beleş oynayacaktık niye böyle oldu şimdi???!!!!?????
    4 Yanıt Yanıtla +3
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    aydinnesty (aydın kapçak) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    25'ten fazla sayıda olan Xbox Oyun stüdyolarından çıkan oyunları game pass ile oynayabiliyorsun. Kimse sana bütün oyunları bedava oynayabiliyorsun demedi burada. Aklınca dalga geçeceğine git 3 saatlik oynanış için Miles Morales denilen vasat oyuna 450 lira ver. Yarın öbür gün xbox kullanıcıları çatır çatır Elder Scrolls'u Fallout'u bedava oynadığında gider o vasat konsolunda 2 yıl sonra 700 liraya oynarsın. Ahahshjs.
    Yanıtla +21
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    pirate19 19 sa. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    Hocam ard yanıklığın neye bilmiyorum ama gamepassin böyle bir iddiası yok zaten 3 yıllık aboneliği 400-500 lira olan servis
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    mgundog (m gundog) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    Mskslskwkskw kudur
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    ti7800 (Eddie Morra) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    COD Black OPS çok inmiş. Ne yapayım böyle indirimi. Warzone takılmaya devam.
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    darkhard 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olmaz olsun böyle indirim epic baksın indirim görsün.
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    investing 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bunlar inmiş haliyse, kalkmış halini düşünemiyorum.
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl indirimli fiyat...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5057 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, indirim ve
    6 etiket daha geri sayım indirimi yüzde 50 fırsatlar indirimler oyun Yazılım
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