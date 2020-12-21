Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar

Yılın bitimine yaklaşırken şirketler de teker teker indirimlerini başlatıyor. Epic Games'in ardından şimdi de Xbox kullanıcıları için yeni fısatlar başladı.
Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"
Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 14 gün boyunca indirime girmiş durumda. Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
Öne Çıkan İndirimler
- Assassin's Creed® Valhalla - 329,00 TL
- FIFA 21 Beckham Sürümü - 248,75 TL
- Watch Dogs Legion - 282,00 TL
- Marvel's Avengers - 215,00 TL
- Immortals Fenyx Rising - 339,60 TL
- Call of Duty®: Black Ops Cold War - 449,25 TL
- NBA 2K21 - 224,55 TL
- Ghostrunner - 126,75 TL
- DIRT 5 - 138,25 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition - 57,00 TL
- Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Sürümü - 367,90 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.microsoft.com/tr-TR/p/bioware-paketi/c3hh84mvxd11?activetab=pivot:overviewtab
Aa o da ne oyun gamepass te yok? Ne yapıcaz şimdi?Dur bi Store' a gireyim.
450₺ bir de indirimli hali. Hani gamepass ile bütün oyunları beleş oynayacaktık niye böyle oldu şimdi???!!!!?????
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