    Microsoft, bazı ülkelerde Xbox Game Pass zamlarını erteledi

    Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate zamlarını bazı ülkelerde mevcut aboneler için erteledi. Almanya, İrlanda ve Güney Kore gibi ülkelerde kullanıcılar bir süre daha eski fiyatlardan ödeme yapacak.

    Microsoft, bazı ülkelerde Xbox Game Pass zamlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz hafta duyurduğu Xbox Game Pass fiyat artışının bazı mevcut aboneler için şimdilik devreye girmeyeceğini duyurdu. Şirket, Almanya, İrlanda, Güney Kore, Polonya ve Hindistan gibi ülkelerde mevcut Game Pass Ultimate abonelerin yeni fiyatlardan etkilenmeyeceğini doğruladı.

    Game Pass zamları bazı yerlerde ertelendi

    Microsoft’un planına göre yeni abonelik satın alan kullanıcılar zamlı tarifeye geçecekken otomatik yenileme seçeneği açık olan mevcut kullanıcılar bir süre daha mevcut ücretlerinden ödeme yapmaya devam edecek. Şirketin bazı abonelere gönderdiği e-postada, “Şu anda, bu artışlar yalnızca yeni satın alımları etkileyecek ve otomatik yenileme planına sahip olduğunuz sürece, ikamet ettiğiniz pazardaki mevcut aboneliğinizi etkilemeyecektir” ifadeleri yer aldı.

    Microsoft, bazı ülkelerde Xbox Game Pass zamlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    Xbox iletişim ekibi başkanı Kari Perez, “Game Pass ile ilgili son güncellememiz değişmedi. Belirli ülkelerdeki mevcut aboneler, yerel düzenlemelere uygun olarak şimdilik eski fiyatlar üzerinden yenileme yapmaya devam edecek. Bu ülkelerde fiyat ayarlamaları yürürlüğe girmeden önce önceden bilgilendirme yapılacak” dedi. Bilgilendirmenin de en az 60 gün önceden yapılacağı, yani en az iki ay daha bu kullanıcıların mevcut fiyatlandırmadan yararlanacağı belirtiliyor.

    Almanya, İrlanda, İngiltere, Güney Kore, Polonya, Avusturya, İtalya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde fiyatlandırmanın mevcut haliyle devam ettiği bildiriliyor. Bu, muhtemelen bu ülkelerde kullanıcının izni olmadan otomatik fiyat artışının engellenmesinden kaynaklanıyor.

    Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Game Pass Ultimate aboneliğinin yeni fiyatlarının 1 Ekim itibarıyla yeni kullanıcılar için, mevcut aboneler içinse bir sonraki faturalama dönemiyle, yani 4 Kasım civarında uygulanacağını duyurmuştu.

    Türkiye için fiyatlandırma Xbox Game Pass Essential 269 TL, Premium için 409 TL ve Ultimate 799 TL. PC Game Pass fiiyatı ise 449 TL.

