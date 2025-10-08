Microsoft, bazı ülkelerde Xbox Game Pass zamlarını erteledi

Game Pass zamları bazı yerlerde ertelendi
Microsoft’un planına göre yeni abonelik satın alan kullanıcılar zamlı tarifeye geçecekken otomatik yenileme seçeneği açık olan mevcut kullanıcılar bir süre daha mevcut ücretlerinden ödeme yapmaya devam edecek. Şirketin bazı abonelere gönderdiği e-postada, “Şu anda, bu artışlar yalnızca yeni satın alımları etkileyecek ve otomatik yenileme planına sahip olduğunuz sürece, ikamet ettiğiniz pazardaki mevcut aboneliğinizi etkilemeyecektir” ifadeleri yer aldı.
Almanya, İrlanda, İngiltere, Güney Kore, Polonya, Avusturya, İtalya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde fiyatlandırmanın mevcut haliyle devam ettiği bildiriliyor. Bu, muhtemelen bu ülkelerde kullanıcının izni olmadan otomatik fiyat artışının engellenmesinden kaynaklanıyor.
Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Game Pass Ultimate aboneliğinin yeni fiyatlarının 1 Ekim itibarıyla yeni kullanıcılar için, mevcut aboneler içinse bir sonraki faturalama dönemiyle, yani 4 Kasım civarında uygulanacağını duyurmuştu.
Türkiye için fiyatlandırma Xbox Game Pass Essential 269 TL, Premium için 409 TL ve Ultimate 799 TL. PC Game Pass fiiyatı ise 449 TL.Kaynakça https://www.theverge.com/news/794032/microsoft-xbox-game-pass-ultimate-price-changes-countries https://www.reddit.com/r/XboxGamePass/comments/1o04yjs/gp_price_hike_doesnt_seem_to_affect_people/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster