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    Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Microsoft'un dijital oyun platformu, Xbox Game Pass'e eylül ayında eklenecek yeni oyun listesi açıklandı. Cloud Gaming desteğine de kavuşan platformda PC sahipleri, Halo 3: ODST oynayabilecek.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı
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    Microsoft’un bulut tabanlı oyun sistemi Cloud Gaming’in (eski adı Xcloud) resmi olarak faaliyete geçmesiyle birlikte şirketin Xbox Game Pass adını taşıyan üyelik platformuna Android destekli oyunlar da gelmeye başladı.

    Eylül ayı içinde birçok yeni oyuna kavuşan Game Pass sahipleri, Eylül ayının 17’si itibariyle sahip oldukları platforma göre birkaç yeni oyuna daha sahip olacak.

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    Özellikle PC oyuncularının merakla beklediğini düşündüğümüz ve Master Chief Collection kapsamında yayınlanacak yeni Halo oyunu Halo 3: ODST, 22 Eylül itibariyle hem Android hem de PC için Game Pass’teki yerini alacak.

    Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı
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    Bunun haricinde Android, PC ve Xbox One için bu ay içinde yayınlanacak diğer oyunlar ise şöyle;

    17 Eylül

    • Company of Heroes 2 (PC)

    22 Eylül

    • Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Android, Xbox One)
    • Halo 3: ODST (Android, PC)

    24 Eylül

    • Night in the Woods (Android, Xbox One, PC)
    • Warhammer: Vermintide 2 (Android, Xbox One)

    Bilindiği üzere Game Pass’in PC sürümü, 17 Eylül itibariyle beta sürecine artık veda ediyor. Bu sebeple platformun 15 TL olan fiyatı da 29 TL’ye çıkacak. Ancak yeni üye olanlar için ilk ay 5.90 TL’lik abonelik fırsatı ise halen daha devam etmekte. Microsoft, bu fırsatı da sonlandırmayı tercih edebileceğinden Game Pass’i deneyimlemek isteyenler ilk ay oldukça ucuz bir fiyattan sisteme üye olabilir.

    Diğer yandan 15 Eylül itibariyle faaliyete geçen Cloud Gaming şu an için ülkemizin henüz içinde bulunmadığı 22 ülkede faaliyete geçmişi durumda. Sadece Android platformunu destekleyen sistem, Xbox Game Pass Ultimate paketi içinde ücretsiz olarak sunuluyor ve 150’dan fazla oyuna destek veriyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-09-14-heres-whats-heading-to-game-pass-on-pc-xbox-one-and-android-in-september Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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