Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir

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Xbox'ın aylık belirli bir ücret karşılığında büyük bir kütüphaneyi erişime açtığı Xbox Game Pass sistemi şüphesiz şu anda oyun dünyasının en iyi servislerinden birisi. Çıkan son söylenti ise Xbox Game Pass'i daha da iyi yapabilecek bir söylenti.

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Birçok önemli bilgiyi önceden aktaran VentureBeat muhabiri Jeff Grubb, Xbox Game Pass sistemi ile ilgili büyük bir iddia öne sürdü. Söylediğine göre Xbox şu anda Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+'ı Xbox Game Pass'e eklemek için görüşmelerini sürdürüyor. Ubisoft+ aynı EA Play gibi birçok Ubisoft oyununa sahiplik eden bir platform.

Her ne kadar bu durum çok ütopik bir olay gibi dursa da EA Play'in de daha geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass sistemine eklendiğini unutmamak gerek. Eğer Xbox bunu da yaparsa Xbox Game Pass sistemi ciddi anlamda büyüyecek. EA Play oyunları, Bethesda oyunları, Xbox stüdyolarından gelen oyunlar ve şimdi de Ubisoft+ oyunları sistemde bulunacak.

Elbette bu olay da gerçekleşirse sanıyoruz ki Xbox Game Pass için bir fiyat artışı gelebilir. Tüm bu olayların yalnızca birer söylenti olduğunu hatırlatmakta fayda var.

https://gamerant.com/xbox-game-pass-ultimate-ubisoft-plus/?utm_content=buffer30a32&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=GR-TW&utm_campaign=GR-TW

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