Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir

Xbox'ın aylık belirli bir ücret karşılığında büyük bir kütüphaneyi erişime açtığı Xbox Game Pass sistemi şüphesiz şu anda oyun dünyasının en iyi servislerinden birisi. Çıkan son söylenti ise Xbox Game Pass'i daha da iyi yapabilecek bir söylenti.İlginizi Çekebilir Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir
Ayrıca Bkz. "Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar"
Birçok önemli bilgiyi önceden aktaran VentureBeat muhabiri Jeff Grubb, Xbox Game Pass sistemi ile ilgili büyük bir iddia öne sürdü. Söylediğine göre Xbox şu anda Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+'ı Xbox Game Pass'e eklemek için görüşmelerini sürdürüyor. Ubisoft+ aynı EA Play gibi birçok Ubisoft oyununa sahiplik eden bir platform.
Her ne kadar bu durum çok ütopik bir olay gibi dursa da EA Play'in de daha geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass sistemine eklendiğini unutmamak gerek. Eğer Xbox bunu da yaparsa Xbox Game Pass sistemi ciddi anlamda büyüyecek. EA Play oyunları, Bethesda oyunları, Xbox stüdyolarından gelen oyunlar ve şimdi de Ubisoft+ oyunları sistemde bulunacak.
Elbette bu olay da gerçekleşirse sanıyoruz ki Xbox Game Pass için bir fiyat artışı gelebilir. Tüm bu olayların yalnızca birer söylenti olduğunu hatırlatmakta fayda var.
https://gamerant.com/xbox-game-pass-ultimate-ubisoft-plus/?utm_content=buffer30a32&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=GR-TW&utm_campaign=GR-TW Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
EA Play gibi Ubi Play olarak yeni bir havuz oluşturur Ubisoft. Çıkışı bir süre geçmiş olan Ubi oyunları eklenir buraya. Bu bile müthiş olur zaten game pass için. Zaten game pass için daha ne müthiş olur bilemedim yaptıkları her şey hali hazırda müthiş zaten.
PS'ciler de kardeşlikte birbirinden 5 lira indirim dilensin.
47 Kişi Okuyor (17 Üye, 30 Misafir) 21 Masaüstü 26 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
477 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xbox game pass, ubisoft ve