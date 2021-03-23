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    Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir

    Geçtiğimiz aylarda EA Play abonelik servisini Xbox Game Pass'e ekleyen Xbox, şimdi de sisteme Ubisoft+'ı eklemeyi planlıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Mart 2021, 18:30 (1 sa.)
    477
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    15
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir
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    Xbox'ın aylık belirli bir ücret karşılığında büyük bir kütüphaneyi erişime açtığı Xbox Game Pass sistemi şüphesiz şu anda oyun dünyasının en iyi servislerinden birisi. Çıkan son söylenti ise Xbox Game Pass'i daha da iyi yapabilecek bir söylenti.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar"

    Birçok önemli bilgiyi önceden aktaran VentureBeat muhabiri Jeff Grubb, Xbox Game Pass sistemi ile ilgili büyük bir iddia öne sürdü. Söylediğine göre Xbox şu anda Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+Xbox Game Pass'e eklemek için görüşmelerini sürdürüyor. Ubisoft+ aynı EA Play gibi birçok Ubisoft oyununa sahiplik eden bir platform. 

    Her ne kadar bu durum çok ütopik bir olay gibi dursa da EA Play'in de daha geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass sistemine eklendiğini unutmamak gerek. Eğer Xbox bunu da yaparsa Xbox Game Pass sistemi ciddi anlamda büyüyecek. EA Play oyunları, Bethesda oyunları, Xbox stüdyolarından gelen oyunlar ve şimdi de Ubisoft+ oyunları sistemde bulunacak.

    Elbette bu olay da gerçekleşirse sanıyoruz ki Xbox Game Pass için bir fiyat artışı gelebilir. Tüm bu olayların yalnızca birer söylenti olduğunu hatırlatmakta fayda var. 



    https://gamerant.com/xbox-game-pass-ultimate-ubisoft-plus/?utm_content=buffer30a32&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=GR-TW&utm_campaign=GR-TW
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C ctntas 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ps fanboylarını Xbox'ı ayakta alkışlamaya davet ediyorum :)
    Yanıtla +20
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    ErkanSYK 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lütfen daha fazla şımartmayın bizi
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vurduğun gol olsun Phil Spencer
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    U umutaren 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    iyi koyduk sony ye geçiiiiiir mikrosoft hahahahaaha
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    C Chillout 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artık o zaman ps5 i yakma videosu çekerim youtube a
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    B Batuhangover01 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat trde 30dan max 50ye çıkaracaklarsa gelsin mükemmel olur daha ne isteriz bir türk oyuncular.
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    Dante 41 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ubi+ olarak gelemez yani game pass'i kullanan ve çok beğenen biri olarak bu hayale girmeyelim.

    EA Play gibi Ubi Play olarak yeni bir havuz oluşturur Ubisoft. Çıkışı bir süre geçmiş olan Ubi oyunları eklenir buraya. Bu bile müthiş olur zaten game pass için. Zaten game pass için daha ne müthiş olur bilemedim yaptıkları her şey hali hazırda müthiş zaten.

    PS'ciler de kardeşlikte birbirinden 5 lira indirim dilensin.
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    shockwave error (Burak T.) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    yok artık. yakında sony exc. oyunları eklenecek
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    canlee89 (Can Can) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ubisoft oyunları zaten parayı haketmiyor bencede olsun güzel olur :)
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    K Krone 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    B bulduren (Süleyman Konur) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yapmaa yanarızz
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    labtek38 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix gibi hemen hemen herkesin evine girene kadar büyümeye devam edecekler sanırım.
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    477 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox game pass, ubisoft ve
    6 etiket daha xbox ubisoft+ iddia microsoft ubisoft oyunları Yazılım
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