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    Xbox Game Pass ücretleri artmaya devam edecek

    Önemli bir abone sayısına ulaşan Xbox Game Pass, Activision oyunlarının da gelecek olması hasebiyle kullanıcı başı ortalama geliri yükseltmeye odaklanabilir.    
    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Activision Blizzard şirketini satın alan ve Call of Duty MW3 oyununu Game Pass servisine ekleyeceğini duyurarak heyecan yaratan Microsoft, peşine açıkladığı Game Pass zamları ile eleştirilerin hedefi oldu.

    Game Pass daha da zamlanacak

    Microsoft geçen yıl Activision Blizzard satın alım sürecinde Federal Ticaret Komisyonu’na karşı ifade verirken, Game Pass hizmetine zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ne var ki kısa süre sonra Phil Spencer kötü haberi vermişti.

    Türkiye’de 5-6 kat zamlanan Xbox Game Pass abonelik fiyatları bir yana global çapta da abonelik fiyatları bir süre önce zamlandı. Oyun dünyasının en büyük abonelik servisi haline gelen Game Pass önümüzdeki dönemde de zamlara devam edecek.

    Analiz uzmanları 40 milyon aboneye doğru yürüyen Game Pass aboneliğinin Call of Duty arefesinde kullanıcı başı ortalama fiyatı arttırma stratejisini benimseyeceğini düşünüyor. Oyun tarafında sıkıntıda olan ve işten çıkarmalar yapan Microsoft’un şu anda elinde olan tek gelir arttırma yolu bu.

    Phil Spencer servisin sunduğu değere göre halen çok düşük fiyatlarda olduğunu belirtmişti. Gelecekte daha fazla oyun kataloğa eklenirken ve mobil mağaza da devreye girerken haliyle Microsoft oyunculardan daha fazla ödeme isteyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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