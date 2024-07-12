Xbox Game Pass ücretleri artmaya devam edecek

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Activision Blizzard şirketini satın alan ve Call of Duty MW3 oyununu Game Pass servisine ekleyeceğini duyurarak heyecan yaratan Microsoft, peşine açıkladığı Game Pass zamları ile eleştirilerin hedefi oldu.

Game Pass daha da zamlanacak

Microsoft geçen yıl Activision Blizzard satın alım sürecinde Federal Ticaret Komisyonu’na karşı ifade verirken, Game Pass hizmetine zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ne var ki kısa süre sonra Phil Spencer kötü haberi vermişti.

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor 2 gün önce eklendi

Türkiye’de 5-6 kat zamlanan Xbox Game Pass abonelik fiyatları bir yana global çapta da abonelik fiyatları bir süre önce zamlandı. Oyun dünyasının en büyük abonelik servisi haline gelen Game Pass önümüzdeki dönemde de zamlara devam edecek.

Analiz uzmanları 40 milyon aboneye doğru yürüyen Game Pass aboneliğinin Call of Duty arefesinde kullanıcı başı ortalama fiyatı arttırma stratejisini benimseyeceğini düşünüyor. Oyun tarafında sıkıntıda olan ve işten çıkarmalar yapan Microsoft’un şu anda elinde olan tek gelir arttırma yolu bu.

Phil Spencer servisin sunduğu değere göre halen çok düşük fiyatlarda olduğunu belirtmişti. Gelecekte daha fazla oyun kataloğa eklenirken ve mobil mağaza da devreye girerken haliyle Microsoft oyunculardan daha fazla ödeme isteyecek.

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