Xbox Game Pass ücretleri artmaya devam edecek

Game Pass daha da zamlanacak
Microsoft geçen yıl Activision Blizzard satın alım sürecinde Federal Ticaret Komisyonu’na karşı ifade verirken, Game Pass hizmetine zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ne var ki kısa süre sonra Phil Spencer kötü haberi vermişti.
Türkiye’de 5-6 kat zamlanan Xbox Game Pass abonelik fiyatları bir yana global çapta da abonelik fiyatları bir süre önce zamlandı. Oyun dünyasının en büyük abonelik servisi haline gelen Game Pass önümüzdeki dönemde de zamlara devam edecek.
Analiz uzmanları 40 milyon aboneye doğru yürüyen Game Pass aboneliğinin Call of Duty arefesinde kullanıcı başı ortalama fiyatı arttırma stratejisini benimseyeceğini düşünüyor. Oyun tarafında sıkıntıda olan ve işten çıkarmalar yapan Microsoft’un şu anda elinde olan tek gelir arttırma yolu bu.
Phil Spencer servisin sunduğu değere göre halen çok düşük fiyatlarda olduğunu belirtmişti. Gelecekte daha fazla oyun kataloğa eklenirken ve mobil mağaza da devreye girerken haliyle Microsoft oyunculardan daha fazla ödeme isteyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.