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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar

    Xbox mağazasında yeni indirimler başladı. Popüler oyun şirketi Capcom'un oyunları Xbox mağazasında %60'a varan fırsatlarla satılıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Mart 2021, 15:45 (1 sa.)
    262
    20
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar
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    Microsoft'un konsolu Xbox'ın mağazasında yeni özel indirimler başladı. Yayıncı özel indiriminde bu sefer konuk olarak Capcom bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler"

    Devil May Cry, Resindet Evil, Monster Hunter ve daha birçok başarılı oyunun yayıncısı olan Capcom oyunları şu anda %60'a varan fırsatlarla mağazada satılıyor. Yaklaşık 1 hafta boyunca indirimler devam edecek birçok Capcom oyununun indirime girdiğini söyleyebiliriz.

    Tüm indirimlerin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı indirimleri bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler

    • Devil May Cry 5 - 91,20 TL
    • Mega Man Zero/ZX Legacy Collection - 91,00 TL
    • Resident Evil 3 - 84,97 TL
    • Resident Evil 2 - 71,50 TL
    • Marvel vs. Capcom: Infinite - 29,68 TL


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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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