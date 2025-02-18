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Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsollarında ve Windows bilgisayarlarda kullanıma sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

Paylaşılan listeye göre, 28 Şubat 2025 itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak dokuz oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Gris, Maneater, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long: Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered ve F1 22olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Şubat ayının ikinci yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak.

Xbox Game Pass için güzel bir oyun! Avowed - inceleme 23 sa. önce eklendi

Son olarak listelenen oyunların çoğu yaklaşık bir yıldır Xbox Game Pass'te yer alırken, iki Yakuza oyunu dört yılı aşkın bir süredir hizmette bulunuyor. Bu nedenle aniden kaldırılmaları garip İşte Şubat 2025'in sonlarında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:

Gris

Maneater

PAW Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40,000: Boltgun

Wo Long: Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

F1 22

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Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı