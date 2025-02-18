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    Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

    Şubat ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkacak yeni oyunlar paylaşıldı. Paylaşılan listede Gris, Yakuza 3&4 Remastered ve daha fazlası yer alıyor. İşte detaylar...
    Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox konsollarında ve Windows bilgisayarlarda kullanıma sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

    Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

    Paylaşılan listeye göre, 28 Şubat 2025 itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak dokuz oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Gris, Maneater, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long: Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered ve F1 22olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Şubat ayının ikinci yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak.

    Son olarak listelenen oyunların çoğu yaklaşık bir yıldır Xbox Game Pass'te yer alırken, iki Yakuza oyunu dört yılı aşkın bir süredir hizmette bulunuyor. Bu nedenle aniden kaldırılmaları garip İşte Şubat 2025'in sonlarında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:

    • Gris
    • Maneater
    • PAW Patrol World
    • Space Engineers
    • Warhammer 40,000: Boltgun
    • Wo Long: Fallen Dynasty
    • Yakuza 3 Remastered
    • Yakuza 4 Remastered
    • F1 22
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    eski oyunlar 0541 kime ait tıp mı mühendislik mi dolmuş hattı ne kadar kazandırır beni istemiyor ama engellemiyor

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