Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar
Paylaşılan listeye göre, 28 Şubat 2025 itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak dokuz oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Gris, Maneater, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long: Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered ve F1 22olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Şubat ayının ikinci yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak.
Son olarak listelenen oyunların çoğu yaklaşık bir yıldır Xbox Game Pass'te yer alırken, iki Yakuza oyunu dört yılı aşkın bir süredir hizmette bulunuyor. Bu nedenle aniden kaldırılmaları garip İşte Şubat 2025'in sonlarında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:
- Gris
- Maneater
- PAW Patrol World
- Space Engineers
- Warhammer 40,000: Boltgun
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Yakuza 3 Remastered
- Yakuza 4 Remastered
- F1 22
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: