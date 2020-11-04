Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB

Microsoft bu nesilde güç odaklı bir konsolun yanı sıra daha fiyat performans odaklı bir konsolla da karşımıza çıkacak. Güç odaklı olan konsolun adı Xbox Series X, fiyat perfomans odaklı olan konsolun adı ise Xbox Series S.İlginizi Çekebilir Kiralık Xbox ister misiniz? Xbox'ın Türkiye özel planları ve fazlası
Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı"
PlayStation 5 ve Xbox Series X'in özellikleri birbiri ile neredeyse aynı ancak Xbox Series S'in özellikleri bariz bir şekilde daha düşük. Elbette fiyatı da buna göre daha az. Bu farklı özellikler arasında en çok dikkat çeken Xbox Series S'in Xbox Series X'in aksine 1TB depolama alanı ile değil, sadece 500GB depolama alanı ile geliyor oluşuydu.
Geçtiğimiz saatlerde de bir Reddit kullanıcısı ise eline geçen Xbox Series S'ten sonra Reddit üzerinden bir paylaşım yapmış ve Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanının yalnızca 364GB olduğunu yazmış. Xbox One'da da bu tarz bir kullanılabilir depolama alanı mevcuttu ancak yeni nesilde oyunların daha büyük yer isteyeceği de aşikar. Call of Duty'nin yeni oyununu oynamak isteyen bir oyuncu, Xbox Series S depolama alanının neredeyse %75'ini kullanmış olacak.
Xbox Series S, 5399 TL'lik fiyatı ile 10 Kasım'da çıkış yapacak.
https://press-start.com.au/news/xbox/2020/11/04/the-xbox-series-s-looks-to-have-364gb-of-usable-storage/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
8 oyun yüklenmiş, ihtiyaçlarını bilen için iyi konsol olmuş
Gönderilen yayıncılardan biri 5 tane güncel oyun yüklediği daha da bayağa yer olduğunu açıkladı. Oyunlar da dirt 5, ac valhalla gibi aaa oyunlar.
Tahmini 5-6 oyun alacak aynı anda.
Yine cod black ops: cold war sadece multi kısmını oynamak isteyenlerin 50gb olacağını açıkladı. Xbox da oyunların single ve multi kısımlarının silinebileceğini duyurdu.
Sonuç olarak bakıldığında evet 512 gb az gözüküyor ancak series x le arasında ciddi fark olmayacak oyun boyutlarından dolayı. Bu fiyata bu kadar..
Ama bir notka varki bu konsolu cok tatlı yapiyor. Bu konsol inanilmaz kucuk :) itx pc sever olarak bayildim kasasina. Decathlon'un 10 litrelik en ucuz Sirt cantasina at gotur. :))
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3078 kez okundu.
17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xbox, xbox series x ve