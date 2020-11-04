Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB

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Microsoft bu nesilde güç odaklı bir konsolun yanı sıra daha fiyat performans odaklı bir konsolla da karşımıza çıkacak. Güç odaklı olan konsolun adı Xbox Series X, fiyat perfomans odaklı olan konsolun adı ise Xbox Series S.

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PlayStation 5 ve Xbox Series X'in özellikleri birbiri ile neredeyse aynı ancak Xbox Series S'in özellikleri bariz bir şekilde daha düşük. Elbette fiyatı da buna göre daha az. Bu farklı özellikler arasında en çok dikkat çeken Xbox Series S'in Xbox Series X'in aksine 1TB depolama alanı ile değil, sadece 500GB depolama alanı ile geliyor oluşuydu.

Geçtiğimiz saatlerde de bir Reddit kullanıcısı ise eline geçen Xbox Series S'ten sonra Reddit üzerinden bir paylaşım yapmış ve Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanının yalnızca 364GB olduğunu yazmış. Xbox One'da da bu tarz bir kullanılabilir depolama alanı mevcuttu ancak yeni nesilde oyunların daha büyük yer isteyeceği de aşikar. Call of Duty'nin yeni oyununu oynamak isteyen bir oyuncu, Xbox Series S depolama alanının neredeyse %75'ini kullanmış olacak.

Xbox Series S, 5399 TL'lik fiyatı ile 10 Kasım'da çıkış yapacak.

https://press-start.com.au/news/xbox/2020/11/04/the-xbox-series-s-looks-to-have-364gb-of-usable-storage/

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