Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB

    Daha çok fiyat performans ürünü olarak çıkacak olan Xbox'ın yeni konsolu Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı belli oldu ve açıkçası bir hayli küçük.
    1 hf.
    3,1b
    1
    29
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft bu nesilde güç odaklı bir konsolun yanı sıra daha fiyat performans odaklı bir konsolla da karşımıza çıkacak. Güç odaklı olan konsolun adı Xbox Series X, fiyat perfomans odaklı olan konsolun adı ise Xbox Series S.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kiralık Xbox ister misiniz? Xbox'ın Türkiye özel planları ve fazlası

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı"

    PlayStation 5 ve Xbox Series X'in özellikleri birbiri ile neredeyse aynı ancak Xbox Series S'in özellikleri bariz bir şekilde daha düşük. Elbette fiyatı da buna göre daha az. Bu farklı özellikler arasında en çok dikkat çeken Xbox Series S'in Xbox Series X'in aksine 1TB depolama alanı ile değil, sadece 500GB depolama alanı ile geliyor oluşuydu.

    Geçtiğimiz saatlerde de bir Reddit kullanıcısı ise eline geçen Xbox Series S'ten sonra Reddit üzerinden bir paylaşım yapmış ve Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanının yalnızca 364GB olduğunu yazmış. Xbox One'da da bu tarz bir kullanılabilir depolama alanı mevcuttu ancak yeni nesilde oyunların daha büyük yer isteyeceği de aşikar. Call of Duty'nin yeni oyununu oynamak isteyen bir oyuncu, Xbox Series S depolama alanının neredeyse %75'ini kullanmış olacak.

    Xbox Series S, 5399 TL'lik fiyatı ile 10 Kasım'da çıkış yapacak.



    https://press-start.com.au/news/xbox/2020/11/04/the-xbox-series-s-looks-to-have-364gb-of-usable-storage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyunlar series x e göre daha küçük boyutlu olucak.
    3 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mk4Ever. (Muzaffer Karaaslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Alqu
    299 dolara herşey dahil next gen oyun deneyimi yaşatacak birşey ortaya çıkartmak için olabilir hocam.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mesut Cevik bunu neden tespit edemedi ;) ?
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    youtube.com/...



    8 oyun yüklenmiş, ihtiyaçlarını bilen için iyi konsol olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yanlış bilgi 512gb
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bunu alcak adam genelde pes fifa oynayacağı için pekte sıkıntısını çekmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu S konsolu tam bir sıkıntı olacak Microsft çıkarttığına pişman olacak yani ömrü kısa olacak
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alpalp84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle extra depolama alanı alma mecburiyeti var. En fazla 2 oyun yüklenebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mk4Ever. (Muzaffer Karaaslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) alpalp84
    Oyun boyutlarının series x e göre aşağı yukarı %30 daha küçük olacağı açıklandı.

    Gönderilen yayıncılardan biri 5 tane güncel oyun yüklediği daha da bayağa yer olduğunu açıkladı. Oyunlar da dirt 5, ac valhalla gibi aaa oyunlar.

    Tahmini 5-6 oyun alacak aynı anda.

    Yine cod black ops: cold war sadece multi kısmını oynamak isteyenlerin 50gb olacağını açıkladı. Xbox da oyunların single ve multi kısımlarının silinebileceğini duyurdu.

    Sonuç olarak bakıldığında evet 512 gb az gözüküyor ancak series x le arasında ciddi fark olmayacak oyun boyutlarından dolayı. Bu fiyata bu kadar..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu konsolu begeniyorum. 2028'e kadar her multiplatform oyunu 1080p oynatacak. Gamepass var, hilesiz multiplayer var. 4k tv'niz yoksa ve konsol almak istiyorsaniz bence almaniz gereken model Series S'dir. Depolama alani ise az ama 2 oyun sigiyorsa bana yeterli gelir. Xbox da sevmedigim ayri bir nokta, gamepad'in bataryali degil pilli olmasi.



    Ama bir notka varki bu konsolu cok tatlı yapiyor. Bu konsol inanilmaz kucuk :) itx pc sever olarak bayildim kasasina. Decathlon'un 10 litrelik en ucuz Sirt cantasina at gotur. :))
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xbox'ın bu serisini beğeniyorum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xbox game pass cihazı olur başka bir işe yaramaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Series S tam bir fiyasko oldu COD ve updateleri anında doldurur. Şimdiden 900p ye düştü, Fortnite'ı bile 1080p oynatıyor aşırı güçsüz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence xbox series s yüksek karlılık düşünülerek yapılmış bir konsol eğer 500 dolara 12 tflopsluk 1 tb makine yapılıyorsa en azından 300 dolara 1 tb 6-6.5 tflpos bir makine yapmaları lazımdı ama ben pek satacağını sanmıyorum series s’in bu sebeplerden ötürü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3078 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, xbox series x ve
    8 etiket daha xbox series s depolama alanı storage kaç gb series s ne zaman fiyat Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın 1 hf. Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor 1 hf. XCOM 2 Collection iOS için yarın Android için seneye çıkacak 1 hf. ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu 1 hf. Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi 1 hf. 2021 Renault Trafic, yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Days Gone'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı 1 hf. Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı 1 hf. Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam 1 hf. Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi 1 hf. LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu 1 hf. Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi 1 hf. Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti 1 hf. 4G ve 5G yongalarında tedarik sıkıntısı yaşanıyor 1 hf. Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir 1 hf. Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf 1 hf. Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza! 1 hf. iPhone 12 mini daha düşük kablosuz şarj standardı ile geliyor 1 hf. Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB Sonraki Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi 1 hf. PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı 1 hf. Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor 1 hf. Christopher Nolan, Tenet'ın gişe hasılatıyla ilgili sessizliğini bozdu 1 hf. HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu duyurdu 1 hf. Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in 4 katından daha büyük olacak 1 hf. 43 yıldır uzayda: Voyager 2, 18 milyar kilometre uzaklıktan 'Merhaba' dedi 1 hf. Nokia 10 PureView testlere başladı iddiası 1 hf. MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu 1 hf. Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı 1 hf. HONOR Band 6 tanıtıldı: İlk çerçevesiz ekranlı fitness bilekliği 1 hf. Justice League Snyder Cut için yapılan ek çekimler Cyborg'un neredeyse tüm sahnelerini değiştirmiş 1 hf. Korku filmi Orphan'ın öncesini anlatacak olan bir film duyuruldu 1 hf. Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak 1 hf. Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı 1 hf. 2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler 1 hf. Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı 1 hf. WhatsApp'ta depolama alanı yönetimi artık daha kolay 1 hf. Elephone ElePods S rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız