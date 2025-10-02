Xbox Game Pass iptallerinde patlama yaşandı; İptal sayfası yoğunluğa dayanamayıp çöktü

Xbox Game Pass paketlerine yapılacak bu zammın açıklanmasından sadece birkaç saat sonra Game Pass'in üyelik iptal sayfası çöktü. Oyuncuların iptal sayfasına akın etmesi sebebiyle yaşanan bu kesinti, oyuncuların Xbox'a ne kadar tepkili olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.
Xbox Game Pass İptallerinin Nasıl Sonuç Vereceği Merak Konusu
Yaşanan bu teknik sıkıntılara rağmen çok sayıda oyuncunun aboneliğini iptal ettireceği düşünülüyor. Şimdi asıl soru bunun Xbox nezdinde nasıl karşılık bulacağı. Ne yazık ki bunun bir geri adıma sebep olma ihtimali oldukça düşük. Çünkü çok sayıda kişi aboneliğini iptal etse dahi günün sonunda elde kalan kitleden elde edilecek gelir, bu son zamlarla birlikte öncekinden daha yüksek olabilir. Muhtemelen Xbox yönetimi de buna bel bağlıyor ki böylesine kayda değer bir zamma yeşil ışık yaktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
