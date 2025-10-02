Giriş
    Xbox Game Pass iptallerinde patlama yaşandı; İptal sayfası yoğunluğa dayanamayıp çöktü

    Xbox Game Pass'in abonelik ücretlerine yüzde 160 zam yapılması, oyunculardan tepki toplamaya devam ediyor. Dün abonelik iptali konusunda bir patlama yaşanması, Game Pass'in iptal sayfasını çökertti.

    Xbox Game Pass iptallerinde patlama yaşandı; İptal sayfası yoğunluğa dayanamayıp çöktü Tam Boyutta Gör
    Dün zam haberleri üst üste gelirken, ​​​​​günün en çarpıcı haberi Xbox Game Pass'ten geldi. Son yıllarda oldukça popüler hâle gelen Game Pass servisini yeniden yapılandıran Xbox, en üst paketin fiyatını 799 TL'ye çıkararak neredeyse %160'lık bir zam yaptı. Oyun dünyasında şok etkisi yaratan bu zam, tahmin edeceğiniz üzere oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. Üstelik bu tepkilerin somut bir karşılığı da olmuş gibi görünüyor. Çünkü Xbox Game Pass aboneliklerini iptal edenlerin sayısı hızla artıyor.

    Xbox Game Pass paketlerine yapılacak bu zammın açıklanmasından sadece birkaç saat sonra Game Pass'in üyelik iptal sayfası çöktü. Oyuncuların iptal sayfasına akın etmesi sebebiyle yaşanan bu kesinti, oyuncuların Xbox'a ne kadar tepkili olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.

    Xbox Game Pass İptallerinin Nasıl Sonuç Vereceği Merak Konusu

    Yaşanan bu teknik sıkıntılara rağmen çok sayıda oyuncunun aboneliğini iptal ettireceği düşünülüyor. Şimdi asıl soru bunun Xbox nezdinde nasıl karşılık bulacağı. Ne yazık ki bunun bir geri adıma sebep olma ihtimali oldukça düşük. Çünkü çok sayıda kişi aboneliğini iptal etse dahi günün sonunda elde kalan kitleden elde edilecek gelir, bu son zamlarla birlikte öncekinden daha yüksek olabilir. Muhtemelen Xbox yönetimi de buna bel bağlıyor ki böylesine kayda değer bir zamma yeşil ışık yaktı.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

