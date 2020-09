Xbox Live Gold Ekim 2020 oyunları açıklandı

Microsoft, Ekim 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ekim listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

Xbox One tarafında Maid of Sker ve Slayaway Camp: Butcher's Cut bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise de Costume Quest ve Sphinx and the Cursed Mummy, Ekim ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Xbox One

Slayaway Camp: Butcher's Cut (1 - 31 Ekim)

Maid of Sker (16 Ekim - 15 Kasım)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Sphinx and the Cursed Mummy (1 - 15 Ekim)

Costume Quest (16 - 31 Ekim)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.