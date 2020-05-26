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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Haziran 2020 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Haziran ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
    12 dk.
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    46
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft, Haziran 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Haziran listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz sönük kalmış gibi.

    Xbox One tarafında Shantae and the Pirate's Curse ve Coffee Talk bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Destroy All Humans! ve Sine Mora, Haziran ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

    Xbox One

    Shantae and the Pirate's Curse (1 - 30 Haziran) - (normalde $19.99)
    Coffee Talk (16 Haziran - 15 Temmuz) - (normalde $13.99)

    Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    Destroy All Humans! (Xbox) (1 - 15 Haziran) - (normalde $19.99)
    Sine Mora (16 - 30 Haziran) - (normalde $9.99)



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