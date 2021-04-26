Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların mayıs listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

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Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumuluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Mayıs ayı içinde verilecek oyunları ve videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox One

Armello (1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Dungeons 3 (16 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında erişime açık)

Xbox 360

LEGO Batman (1 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Tropico 4 (16 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/04/xbox-live-gold-free-games-for-may-2021-announced

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