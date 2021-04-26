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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Mayıs ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.
    26 Nisan 2021, 22:00 (5 sa.)
    826
    7
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların mayıs listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Xbox'taki ücretsiz online oyunları oynamak için artık Live Gold aboneliğine ihtiyacınız yok"

    Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumuluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Mayıs ayı içinde verilecek oyunları ve videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox One

    • Armello (1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)
    • Dungeons 3 (16 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • LEGO Batman (1 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)
    • Tropico 4 (16 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 



    https://www.gematsu.com/2021/04/xbox-live-gold-free-games-for-may-2021-announced
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    G GravesOrFeed (Mücahit. ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dungeons halen oldukça oynanabilir bir oyun. Güzel oldu
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