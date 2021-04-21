Xbox'taki ücretsiz online oyunları oynamak için artık Live Gold aboneliğine ihtiyacınız yok

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un Xbox sahipleri için sunduğu Xbox Live Gold isimli bir abonelik servisi bulunuyor bildiğiniz gibi. Bu servis sayesinde aylık belirli bir ücret karışılığında oyunların online modlarını veya online oyunları oynayabiliyor ve aylık birkaç farklı oyunu ücretsiz kütüphanenize ekleyebiliyordunuz. Ancak ufak bir değişiklik oldu.

İlginizi Çekebilir

Xbox Live Gold üyelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Ayrıca Bkz. "PlayStation sahipleri için yeni bir abonelik servisi geliyor gibi duruyor: PlayStation Plus Video Pass"

Microsoft'un daha önce de açıkladığı gibi artık ücretsiz online oyunları oynamak için Xbox Live Gold üyeliğine ihtiyacınız yok. Direkt olarak oyunu mağazadan indirip oynayabilirsiniz.

Şu anda mağazada Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Roblox ve Destiny 2 gibi oyunların da aralarında bulunduğu 50'den fazla oyun Live Gold aboneliği gerektirmeden oynanabiliyor. Bu destek, ilerde çıkacak olan ücretsiz online oyunlar için de geçerli olacak. Tüm ücretsiz online oyunları burada bulabilirsiniz.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda Xbox Live Gold sistemini kaldıracağını açıklamıştı ancak oyunculardan sert bir tepki gelmişti. Ardından da Microsoft kararından dönmüştü ve üvretsiz online oyunların Xbox Live Gold aboneliği gerektirmeyeceğini açıklamıştı.

https://www.ign.com/articles/xbox-live-gold-requirement-removed-for-free-to-play-online-multiplayer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.