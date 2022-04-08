Xbox oyunları Steam'de indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

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Geçtiğimiz saatlerde Steam'de yeni bir indirim başladı. Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi ismi ile başlayan indirimlerde anlayabileceğiniz gibi Xbox oyunları indirime girdi.

Epic Games bu hafta iki farklı oyun hediye ediyor 18 sa. önce eklendi

İndirimlere baktığımızda Xbox oyunlarının neredeyse tamamı indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 15 Nisan. Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları görebilirsiniz.

Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi

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Xbox oyunları Steam'de indirime girdi