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    Xbox oyunları Steam'de indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

    Steam'de yeni bir özel indirim dönemi başladı. Bugünden itibaren  15 Nisan'a kadar Xbox Game Studios oyunları indirimli olarak satılıyor.                           
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    Xbox oyunları Steam'de indirime girdi
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    Geçtiğimiz saatlerde Steam'de yeni bir indirim başladı. Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi ismi ile başlayan indirimlerde anlayabileceğiniz gibi Xbox oyunları indirime girdi.

    İndirimlere baktığımızda Xbox oyunlarının neredeyse tamamı indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 15 Nisan. Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları görebilirsiniz.

    Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 11 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 20 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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