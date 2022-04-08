Xbox oyunları Steam'de indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

Geçtiğimiz saatlerde Steam'de yeni bir indirim başladı. Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi ismi ile başlayan indirimlerde anlayabileceğiniz gibi Xbox oyunları indirime girdi.
İndirimlere baktığımızda Xbox oyunlarının neredeyse tamamı indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 15 Nisan. Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları görebilirsiniz.
Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi
- Forza Horizon 5 - 254,15 TL
- Psychonauts 2 - 55,20 TL
- Hellblade: Senua's Sacrifice - 12,25 TL
- State of Decay 2: Juggernaut Edition - 34,50 TL
- Ori and the Will of the Wisps - 16,50 TL
- Gears 5 - 24,40 TL
- Quantum Break - 14,75 TL
- Deadlight - 6,00 TL
- Fable Anniversary - 13,75 TL
- Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition - 279,20 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku