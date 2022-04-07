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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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İki Farklı Oyun

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, Rogue Legacy ve The Vanishing of Ethan Carter. Oyunların Steam'deki toplam değeri 55 TL. Hediyeyi 14 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise XCOM® 2 ve Insurmountable. Onları da 14 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Epic Games bu hafta iki farklı oyun hediye ediyor