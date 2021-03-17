Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak

Tam Boyutta Gör

Dünyanın her alanda dijitalleşmesi elbette oyuncuların birçok konuda yararına olmuş durumda ancak dijitalleşmenin artısını da elbette kaliteli bir internet ile görebiliyoruz. Ülkemizde kullanılan internetin kötü olduğunu da düşünürsek boyutları iyice artan oyunları indirmek bizler için çok daha güç bir duruma geliyor. Özellikle Xbox'ta düşen indirme hızı da işleri iyice zorlaştırıyor. Ancak geçtiğimiz saatlerde Xbox tarafından güzel bir gelişme aktarıldı.

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Xbox Engineering lideri Eden Marie'nin Twitter'da yaptığı paylaşıma göre Xbox, konsolda oyunları daha hızlı indirmemizi sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda yayınlanacak olan yeni bir güncellemenin ardından Xbox Series ve Xbox One konsollarında indirme hızınız düşmeden oyun oynayabileceksiniz.

Xbox konsollarında oyun oynarken oyunun çevrimiçi özelliklerini kesintisiz kullanabilmeniz adına indirme hızı otomatik olarak düşürülüyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte de oynadığınız oyunu askıya alabilecek ve indirme hızınız düşmeden indirme yapabileceksiniz. Bu arada elbette oyun da oynanabilir kalacak. Bu sistemi açıp kapatabileceksiniz.

Şu an için ne yazık ki güncellemenin yayınlanacağı tarih bilinmiyor. Özellik eklendiği zaman "Kuyruğu Yönet" sayfasından "Oyunumu askıya al" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ancak yakın zamanda olduğu söyleniyor. Xbox Engineering lideri Eden Marie'nin yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/xbox-adding-game-suspend-feature-to-offer-better-download-speeds

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