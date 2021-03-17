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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak

    Xbox Engineering lideri Eden Marie tarafından açıklanan bilgiye göre çok yakında Xbox'ta oyunlarınızı daha hızlı bir şekilde indirebileceksiniz.
    17 Mart 2021, 17:30 (3 sa.)
    503
    17
    3
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak
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    Dünyanın her alanda dijitalleşmesi elbette oyuncuların birçok konuda yararına olmuş durumda ancak dijitalleşmenin artısını da elbette kaliteli bir internet ile görebiliyoruz. Ülkemizde kullanılan internetin kötü olduğunu da düşünürsek boyutları iyice artan oyunları indirmek bizler için çok daha güç bir duruma geliyor. Özellikle Xbox'ta düşen indirme hızı da işleri iyice zorlaştırıyor. Ancak geçtiğimiz saatlerde Xbox tarafından güzel bir gelişme aktarıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek"

    Xbox Engineering lideri Eden Marie'nin Twitter'da yaptığı paylaşıma göre Xbox, konsolda oyunları daha hızlı indirmemizi sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda yayınlanacak olan yeni bir güncellemenin ardından Xbox Series ve Xbox One konsollarında indirme hızınız düşmeden oyun oynayabileceksiniz.

    Xbox konsollarında oyun oynarken oyunun çevrimiçi özelliklerini kesintisiz kullanabilmeniz adına indirme hızı otomatik olarak düşürülüyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte de oynadığınız oyunu askıya alabilecek ve indirme hızınız düşmeden indirme yapabileceksiniz. Bu arada elbette oyun da oynanabilir kalacak. Bu sistemi açıp kapatabileceksiniz. 

    Şu an için ne yazık ki güncellemenin yayınlanacağı tarih bilinmiyor. Özellik eklendiği zaman "Kuyruğu Yönet" sayfasından "Oyunumu askıya al" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ancak yakın zamanda olduğu söyleniyor. Xbox Engineering lideri Eden Marie'nin yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/xbox-adding-game-suspend-feature-to-offer-better-download-speeds
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sony şuan ağlayarak bunları günlüğüne yazıyor.😁 Şaka bir yana son zamanlarda Sony çok sessiz bakalım nereye kadar izlemeye devam edecekler.
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    rwo (rwo ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki Türk Telekom nediyor bu duruma onlarda hazırmıymış?
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    bullx 1 sa. ( Mesaj Silindi ) rwo
    herkes sizin gibi türk telekom kullanmıyor hocam, 200mbit net var bende mesela...
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