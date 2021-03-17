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    Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek

    Eğer Google Play üzerinde uygulamanın yıllık geliri 1 milyon doları geçmiyorsa artık Google kesintisi yüzde 15 olarak kalacak. Böylece ortaya çıkan fark ile bütçenizi destekleyebileceksiniz.
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    Google Play indirime gidiyor
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    Google Play ve App Store mağazalarının vitrinine çıkan her geliştiriciden belirli oranlarda gelir kesintisi yapması tartışmaların odağında. Epic Games gelirini paylaşmak istemediği için uygulama mağazaları ile kavgalı. Bunun haricinde de pek çok geliştirici yüksek kesintilerden şikayetçi. Platformların yavaş yavaş geri adım atmaya başladıklarını görüyoruz.

    Google Play kesintisi azalıyor

    Google Play bilindiği üzere geliştiricilerin gelirlerinden yüzde 30 kesinti yapıyor. Yani 100TL kazanan bir geliştiricinin 30TL’sini Google’a bırakması gerekiyor. Kazançlar büyüdükçe kesintiler de büyüyor ve haliyle bu büyük rakamların katı kuralları zorlayan Google’a gitmesi rahatsızlık oluşturuyor.

    Google bu konuda önemli bir adım attı ve 1 Temmuz itibariyle Google Play kesintilerinde belirli şartlar karşılığında indirime gideceğini duyurdu. Yıl içerisinde bir uygulamanın elde ettiği gelir 1 milyon doların altındaysa kesinti yüzde 15 olarak revize edilecek. Eğer yıl içerisinde 1 milyon doları geçerse yine yüzde 30 olarak uygulanacak.

    Google yıllık geliri 1 milyon doların altında olan geliştiricilerin oranının yüzde 99 olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan yüzde 15 kesinti geliştirici ekosisteminin hemen tamamına yayılmış olacak ve aradaki fark da geliştiriciler için önemli bir bütçe oluşturacak. Google önümüzdeki aylarda kesinti ile ilgili daha detaylı bilgiler verecek.



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