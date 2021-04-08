Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

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Hem Xbox'ın hem de oyun dünyasının en popüler ve en önemli oyun serilerinden biri olan Gears of War serisinin tasarımcısı Cliff Bleszinski, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.

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CliffyB olarak da tanınan ilk üç Gears of War oyununun tasarımcısı olan Cliff Bleszinski, şahsi Twitter hesabı üzerinden yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Kendisi oyun sektöründe kesinlikle önemli isimlerden birisi ancak ne yazık ki 2018 yılında oyun sektörüne bir ara verdiğini açıklamıştı. Son açıklamasına göre de sektöre yeniden döndüğünü söyleyebiliriz.

Twitter üzerinden bazı yeni şeyler üzerinde çalıştığını açıklayan Cliff Bleszinski, ne yazık ki oyun hakkında hiçbir detay paylaşmadı. Ancak takipçilerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar üzerinden yeni oyunun, Gears of War serisi ile bir alakası olmadığını anlayabiliyoruz.

Büyük ihtimalle oyun da geliştirme aşamasının çok başında. İlerleyen süreçte umuyoruz ki oyun hakkında daha fazla detay öğreneceğiz.

https://www.gamesradar.com/gears-of-war-designer-cliff-bleszinski-is-working-on-a-new-game/

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