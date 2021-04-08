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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    Xbox'ın önemli oyun serilerinden Gears of War'un baş tasarımcısı olan Cliff Bleszinski, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Nisan 2021, 23:00 (5 gün)
    1,1b
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    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Hem Xbox'ın hem de oyun dünyasının en popüler ve en önemli oyun serilerinden biri olan Gears of War serisinin tasarımcısı Cliff Bleszinski, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.

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    CliffyB olarak da tanınan ilk üç Gears of War oyununun tasarımcısı olan Cliff Bleszinski, şahsi Twitter hesabı üzerinden yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Kendisi oyun sektöründe kesinlikle önemli isimlerden birisi ancak ne yazık ki 2018 yılında oyun sektörüne bir ara verdiğini açıklamıştı. Son açıklamasına göre de sektöre yeniden döndüğünü söyleyebiliriz.

    Twitter üzerinden bazı yeni şeyler üzerinde çalıştığını açıklayan Cliff Bleszinski, ne yazık ki oyun hakkında hiçbir detay paylaşmadı. Ancak takipçilerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar üzerinden yeni oyunun, Gears of War serisi ile bir alakası olmadığını anlayabiliyoruz. 

    Büyük ihtimalle oyun da geliştirme aşamasının çok başında. İlerleyen süreçte umuyoruz ki oyun hakkında daha fazla detay öğreneceğiz.



    https://www.gamesradar.com/gears-of-war-designer-cliff-bleszinski-is-working-on-a-new-game/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya bu herif oynamamiz için üzerine para verse oynanmaz, Lawbreakers balonu elinde patladı gitti, bu herifi Gears of war serisiyle birlikte anmak seriye hakaret olur bu saatten sonra.
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    Dante 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lawbreakers gibi müthiş olabilecek bir oyunu aptal kere aptal kararlarla mahvettikten sonra kaçtı Cliff. Ama Geow'un yaratıcısı her zaman umut var umarım akıllanmıştır. Özellikle ilk Geow çıkış zamanında ortalığı darma duman etmişti. Xbox 360 satışlarının çoğu bu oyun sayesinde olup sonra diğer kaliteli oyunlarla vurup geçti nesli.
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