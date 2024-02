Xbox, 4 oyunu PS5’e getiriyor: Yeni donanım bu yıl çıkıyor

Tam Boyutta Gör Öncelikle bir süredir söylenen “Xbox bitiyor mu?” sorusunu cevaplayalım: Hayır bitmiyor, sadece daha açık hale geliyor. Xbox, görünüşe göre daha açık bir yer haline gelecek ancak ana akım şeklinde hareket etmeye de devam edecek. Geçtiğimiz gece yayınlanan Official Xbox Podcast'te beklendiği gibi önemli duyurular ve açıklamalar yapıldı. Bunlardan birisi de 4 oyunun “popüler konsollara” geleceğinin doğrulanması oldu. İsim verilmedi ama bu, PlayStation 5 ve Nintendo Switch anlamına geliyor.

Hangi Xbox oyunları PS5 ve Switch’e gelecek?

Xbox’un kendi özel oyunlarını diğer platformlara yayma planı aslında çok basit bir temele dayanıyor: Daha fazla kitleye ulaşmak. Bilindiği üzere Sony, PS5 konsolundan 54,8 milyon adet sattı; Nintendo ise 140 milyon Switch kurulumuna sahip. Buna kıyasla Xbox Series X/S ise 27 milyon ünite ile çok geride. Dolayısıyla Xbox, artık daha fazla kişiye dokunmak istiyor. Benzer bir durumu geçtiğimiz gün Sony’den de gördük.

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, dört oyununu "diğer konsollara" geleceğini söyledi. Oyunların isimlerini vermedi ancak önceki söylentilerin aksine Starfield ve Indiana Jones and the Great Circle şimdilik PS5 ya da Switch'e gelmeyecek. Bunun yerine raporlar Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Halo ve Gears of War’a işaret ediyor.

Her Xbox oyunu diğer konsollara gelecek mi?

Tam Boyutta Gör Spencer, PlayStation ve Switch'e gelecek Xbox oyunlarının en az bir yıldır Xbox ve PC'de olduğunu doğrularken önemli de bir söylemde bulundu: “Xbox ve PC'de tam potansiyellerini gerçekleştirdiklerinde, diğer platformları bu oyunlardan daha fazla iş değeri elde etmek için bir yer olarak kullanma fırsatı görüyoruz, bu da belki de bunların gelecekteki yinelemelerine yatırım yapmamıza izin verecek.” Bu söylem açıkçası Xbox’a özel olan oyunların bir süre geçtikten sonra diğer platformlara geleceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte Spencer, her Xbox oyununun da diğer platformlara gelmeyeceğini söyledi. Ek olarak Spencer, bunun stratejide büyük bir değişiklik anlamına gelmediğini savundu. Esasında bu söylem de bir temele oturuyor. Xbox'ın felsefesi uzun zamandır oyuncuların bulut da dahil olmak üzere oyunlarına her yerden erişmesine yardımcı olmaktı ve diğer konsollara geçiş de bunun bir ayağı.

Bununla birlikte belki de en kritik nokta şu: “Exclusive yaklaşımımızda temel bir değişiklik yok." Xbox, diğer platformlara çıkartacağı oyunlardan gelir elde etmeyi ve bunu yatırıma dönüştürmeyi düşünüyor. Ama firma, exclusive yani konsola özel oyunlar yapmaya da devam edecek. Oyun İçeriği ve Stüdyoları Başkanı Matt Booty, yaptığı açıklamalarda Game Pass'in de yalnızca Xbox'ta mevcut olacağını belirtti.

Yeni donanım bu yıl geliyor

Tam Boyutta Gör Bu arada Xbox Başkanı Sarah Bond, Microsoft'un konsol donanımı işinden çıkmak istemediğini söyledi. Hatta ekibin, donanım konusunda halihazırda tatil döneminde paylaşacağı heyecan verici şeylerinin olduğunu söyledi. Önceki sızıntılar Microsoft'un Xbox Series X'in geliştirilmiş Wi-Fi ve daha fazla verimliliğe sahip tamamen dijital bir versiyonunu geliştirdiğine işaret ediyordu.

Sarah Bond, yeni nesil konsol için de açıklamalarda bulundu ancak bu aynı bir haberin konusu. Öte yandan Microsoft’un oyun bölümü Activision Blizzard’ın satın alınmasıyla oldukça değişti. Activision'ın satın alınması Microsoft'un oyun bölümünün kârlılığını hemen ve önemli ölçüde artırmış olsa da, şirket işin bu kısmını daha kârlı hale getirmek istiyor. 1.900 kişiyi işten çıkarmak bunun bir yolu olsa da yeni kitlelere oyun satmak daha sürdürülebilir bir yaklaşım olacaktır.

