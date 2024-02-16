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    Anlık Bildirim

    Xbox, 4 oyunu PS5’e getiriyor: Yeni donanım bu yıl çıkıyor

    Xbox, merakla beklenen “iş güncellemesi” podcastini saatler önce gerçekleştirdi ve konsolun geleceğine dair önemli şeyleri paylaştı. Bunlardan birisi 4 oyunun PS5’e geleceğinin doğrulanması oldu.
    Xbox, 4 oyunu PS5’e getiriyor: Yeni donanım bu yıl çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Öncelikle bir süredir söylenen “Xbox bitiyor mu?” sorusunu cevaplayalım: Hayır bitmiyor, sadece daha açık hale geliyor. Xbox, görünüşe göre daha açık bir yer haline gelecek ancak ana akım şeklinde hareket etmeye de devam edecek. Geçtiğimiz gece yayınlanan Official Xbox Podcast'te beklendiği gibi önemli duyurular ve açıklamalar yapıldı. Bunlardan birisi de 4 oyunun “popüler konsollara” geleceğinin doğrulanması oldu. İsim verilmedi ama bu, PlayStation 5 ve Nintendo Switch anlamına geliyor.

    Hangi Xbox oyunları PS5 ve Switch’e gelecek?

    Xbox’un kendi özel oyunlarını diğer platformlara yayma planı aslında çok basit bir temele dayanıyor: Daha fazla kitleye ulaşmak. Bilindiği üzere Sony, PS5 konsolundan 54,8 milyon adet sattı; Nintendo ise 140 milyon Switch kurulumuna sahip. Buna kıyasla Xbox Series X/S ise 27 milyon ünite ile çok geride. Dolayısıyla Xbox, artık daha fazla kişiye dokunmak istiyor. Benzer bir durumu geçtiğimiz gün Sony’den de gördük.

    Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, dört oyununu "diğer konsollara" geleceğini söyledi. Oyunların isimlerini vermedi ancak önceki söylentilerin aksine Starfield ve Indiana Jones and the Great Circle şimdilik PS5 ya da Switch'e gelmeyecek. Bunun yerine raporlar Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Halo ve Gears of War’a işaret ediyor.

    Her Xbox oyunu diğer konsollara gelecek mi?

    Xbox, 4 oyunu PS5’e getiriyor: Yeni donanım bu yıl çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Spencer, PlayStation ve Switch'e gelecek Xbox oyunlarının en az bir yıldır Xbox ve PC'de olduğunu doğrularken önemli de bir söylemde bulundu: “Xbox ve PC'de tam potansiyellerini gerçekleştirdiklerinde, diğer platformları bu oyunlardan daha fazla iş değeri elde etmek için bir yer olarak kullanma fırsatı görüyoruz, bu da belki de bunların gelecekteki yinelemelerine yatırım yapmamıza izin verecek.” Bu söylem açıkçası Xbox’a özel olan oyunların bir süre geçtikten sonra diğer platformlara geleceğine işaret ediyor.

    Bununla birlikte Spencer, her Xbox oyununun da diğer platformlara gelmeyeceğini söyledi. Ek olarak Spencer, bunun stratejide büyük bir değişiklik anlamına gelmediğini savundu. Esasında bu söylem de bir temele oturuyor. Xbox'ın felsefesi uzun zamandır oyuncuların bulut da dahil olmak üzere oyunlarına her yerden erişmesine yardımcı olmaktı ve diğer konsollara geçiş de bunun bir ayağı.

    Bununla birlikte belki de en kritik nokta şu: “Exclusive yaklaşımımızda temel bir değişiklik yok." Xbox, diğer platformlara çıkartacağı oyunlardan gelir elde etmeyi ve bunu yatırıma dönüştürmeyi düşünüyor. Ama firma, exclusive yani konsola özel oyunlar yapmaya da devam edecek. Oyun İçeriği ve Stüdyoları Başkanı Matt Booty, yaptığı açıklamalarda Game Pass'in de yalnızca Xbox'ta mevcut olacağını belirtti.

    Yeni donanım bu yıl geliyor

    Xbox, 4 oyunu PS5’e getiriyor: Yeni donanım bu yıl çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada Xbox Başkanı Sarah Bond, Microsoft'un konsol donanımı işinden çıkmak istemediğini söyledi. Hatta ekibin, donanım konusunda halihazırda tatil döneminde paylaşacağı heyecan verici şeylerinin olduğunu söyledi. Önceki sızıntılar Microsoft'un Xbox Series X'in geliştirilmiş Wi-Fi ve daha fazla verimliliğe sahip tamamen dijital bir versiyonunu geliştirdiğine işaret ediyordu.

    Sarah Bond, yeni nesil konsol için de açıklamalarda bulundu ancak bu aynı bir haberin konusu. Öte yandan Microsoft’un oyun bölümü Activision Blizzard’ın satın alınmasıyla oldukça değişti. Activision'ın satın alınması Microsoft'un oyun bölümünün kârlılığını hemen ve önemli ölçüde artırmış olsa da, şirket işin bu kısmını daha kârlı hale getirmek istiyor. 1.900 kişiyi işten çıkarmak bunun bir yolu olsa da yeni kitlelere oyun satmak daha sürdürülebilir bir yaklaşım olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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