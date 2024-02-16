Xbox, 4 oyunu PS5’e getiriyor: Yeni donanım bu yıl çıkıyor

- Hangi Xbox oyunları PS5 ve Switch’e gelecek?
- Her Xbox oyunu diğer konsollara gelecek mi?
- Yeni donanım bu yıl geliyor
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Hangi Xbox oyunları PS5 ve Switch’e gelecek?
Xbox’un kendi özel oyunlarını diğer platformlara yayma planı aslında çok basit bir temele dayanıyor: Daha fazla kitleye ulaşmak. Bilindiği üzere Sony, PS5 konsolundan 54,8 milyon adet sattı; Nintendo ise 140 milyon Switch kurulumuna sahip. Buna kıyasla Xbox Series X/S ise 27 milyon ünite ile çok geride. Dolayısıyla Xbox, artık daha fazla kişiye dokunmak istiyor. Benzer bir durumu geçtiğimiz gün Sony’den de gördük.
Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, dört oyununu "diğer konsollara" geleceğini söyledi. Oyunların isimlerini vermedi ancak önceki söylentilerin aksine Starfield ve Indiana Jones and the Great Circle şimdilik PS5 ya da Switch'e gelmeyecek. Bunun yerine raporlar Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Halo ve Gears of War’a işaret ediyor.
Her Xbox oyunu diğer konsollara gelecek mi?
Bununla birlikte Spencer, her Xbox oyununun da diğer platformlara gelmeyeceğini söyledi. Ek olarak Spencer, bunun stratejide büyük bir değişiklik anlamına gelmediğini savundu. Esasında bu söylem de bir temele oturuyor. Xbox'ın felsefesi uzun zamandır oyuncuların bulut da dahil olmak üzere oyunlarına her yerden erişmesine yardımcı olmaktı ve diğer konsollara geçiş de bunun bir ayağı.
Bununla birlikte belki de en kritik nokta şu: “Exclusive yaklaşımımızda temel bir değişiklik yok." Xbox, diğer platformlara çıkartacağı oyunlardan gelir elde etmeyi ve bunu yatırıma dönüştürmeyi düşünüyor. Ama firma, exclusive yani konsola özel oyunlar yapmaya da devam edecek. Oyun İçeriği ve Stüdyoları Başkanı Matt Booty, yaptığı açıklamalarda Game Pass'in de yalnızca Xbox'ta mevcut olacağını belirtti.
Yeni donanım bu yıl geliyor
Sarah Bond, yeni nesil konsol için de açıklamalarda bulundu ancak bu aynı bir haberin konusu. Öte yandan Microsoft’un oyun bölümü Activision Blizzard’ın satın alınmasıyla oldukça değişti. Activision'ın satın alınması Microsoft'un oyun bölümünün kârlılığını hemen ve önemli ölçüde artırmış olsa da, şirket işin bu kısmını daha kârlı hale getirmek istiyor. 1.900 kişiyi işten çıkarmak bunun bir yolu olsa da yeni kitlelere oyun satmak daha sürdürülebilir bir yaklaşım olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.