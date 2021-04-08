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    Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir

    Dün duyurulan PlayStation 5 özel oyunu Abandoned hakkında enteresan söylentiler çıkmaya başladı. Ardından da Xbox ve Kojima iş birliği ile ilgili söylentiler çıktı.
    08 Nisan 2021, 11:30 (6 gün)
    1,9b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir
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    Dün akşam saatlerinde de sizlere aktardığımız gibi PlayStation 5 için özel olan Abandoned isimli bir oyun duyuruldu ancak oyun duyurulduğu gibi bazı komplo teorilerine yol açtı. Teorilere göre bu oyun Kojima'nın sıradaki oyunu ancak aynı Metal Gear Solid V'te yaptığı gibi oyunu başka bir stüdyo yapıyor gibi gösteriyor. Metal Gear Solid de aslında Kojima'nın bir oyunuydu ancak en başta başka bir isimle oyunu Moby Dick Studios geliştiriyor gibi göstermişlerdi. Şimdi de bu durumun aynısının Abandoned için olduğu söyleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor

    Ayrıca Bkz. "PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu"

    Söylentilerin çıkmasının en büyük sebebi Abandoned isimli oyunun geliştirici ekibi Blue Box Game Studios'a dair bir bilgi olmaması ve şirketin oyun yönetmeni Hasan Kahraman'ın internette bir hesabının bulunmaması. Ancak oyun dünyasının bilinen isimlerinden Venture Beat muhabiri Jeff Grubb, bu söylentileri yalanladı. 

    Yalanlamasının ardından da sebep olarak Kojima'nın şu anda yeni oyunu için Xbox ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Daha öncesinde sizlere aktardığımız gibi bir canlı yayında Phil Spencer'ın arkasındaki kitaplıkta Kojima Productions'ın figürü duruyordu. Phil Spencer bir duyuru yapmadan önce arkasındaki kitaplığa konu ile ilgili bir nesne yerleştiriyordu. Xbox Series S de duyurulmadan önce Phil Spencer'ın kitaplığında gözükmüştü.

    Kojima Productions'ın şu anda bir oyun üzerinde çalıştığı ve çok yakın bir zamanda duyurulacağı biliniyor. Yakında yapılan duyurularla karışıklıklar da tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak Abandoned hakkında çıkan söylentilerin çıkış noktası da insanı meraklandırmıyor değil.



    Kaynakça https://comicbook.com/gaming/news/hideo-kojima-xbox-exclusive-game-rumor/ https://www.pushsquare.com/news/2021/04/kojima_reportedly_in_talks_with_xbox_as_ps5rs_abandoned_prompts_conspiracy_theories
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    PİLAVsteşinBEŞ (on ) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ahahahahahahahahahahahaha pilav yesinler daha ucuz
    ahahahahah
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    OnLiNe MaNaGeR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    PS fanboyları böyledir işte. Taptıkları, ayaklarının altına paspas oldukları insanları bir bakarsınız bir anda linç ederler.
    Daha dün diyordunuz "efsane oyun bu, siz anlamazsınız..." vs ayıp gerçekten. Balonlar falan havada uçuşuyor maşallah. Gow için olsa aynısını yine yaparlar.
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    G Guest 204899 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bir kişi beğenmediği bir oyun için direkt balon ifadesini kullanabiliyor. bence bu ifade bu kadar rahat kullanılmamalı.



    örneğin cp2077'nin aşırı şişirilmesi ve oyunun çıkıştan sonra konsol oyuncularını rezil etmesi, oyunda bir ton bug olması ve hızlı çözüm bulunamaması cp2077'ye balon demek için fazlasıyla yeter diye düşünüyorum.



    ds kimseyi hiçbir şekilde rezil etmedi. sadece oyunun fazla chill olması ve hikayedeki belirsizlik, huzursuzluk yarattı. ancak şüphesiz ki ds; daha önce deneyimlenmemiş, "unique" bir oyun olma iddiasını yerine getirdi.



    kimse bir oyunu beğenmek zorunda değil ama o oyunu tek kelime ile karalayıp geçmek saygısızca.
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    D Dellialli 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    fanatiklik kötü birşey. ölüp biten ps taraftar gurupları şimdi laf mı ediyorlar? DS'i ben crackli ps4 üme indirdim ama 5 dakikada sıkılmıştım. lakin bu oyuna ölüp biten tayfanın birden kojima'yı linçe alması ne kadar aciz durumda olduklarını gösteriyor.
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    BoRriZ (Barış K.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kojima over-rated bir karakterdir. gördük son "kargo similasyonu" oyununu. balon çıktı.
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    haktan24 5 gün ( Mesaj Silindi ) BoRriZ
    steam de 31.036 kusur olumlu yorum u olan bir oyun nasıl balon olabiliyor ? oyunu oynadın mı hiç merak ettim gercekten :)
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    WeDneS (Ercan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pek bişi değişeceğini düşünmüyorum konsol kullanıcıları bir iki oyun için sevdiği konsoldan vazgeçmezler, xbox tarafınada hayırlı olsun
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