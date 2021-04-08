Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir

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Dün akşam saatlerinde de sizlere aktardığımız gibi PlayStation 5 için özel olan Abandoned isimli bir oyun duyuruldu ancak oyun duyurulduğu gibi bazı komplo teorilerine yol açtı. Teorilere göre bu oyun Kojima'nın sıradaki oyunu ancak aynı Metal Gear Solid V'te yaptığı gibi oyunu başka bir stüdyo yapıyor gibi gösteriyor. Metal Gear Solid de aslında Kojima'nın bir oyunuydu ancak en başta başka bir isimle oyunu Moby Dick Studios geliştiriyor gibi göstermişlerdi. Şimdi de bu durumun aynısının Abandoned için olduğu söyleniyor.

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Ayrıca Bkz. "PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu"

Söylentilerin çıkmasının en büyük sebebi Abandoned isimli oyunun geliştirici ekibi Blue Box Game Studios'a dair bir bilgi olmaması ve şirketin oyun yönetmeni Hasan Kahraman'ın internette bir hesabının bulunmaması. Ancak oyun dünyasının bilinen isimlerinden Venture Beat muhabiri Jeff Grubb, bu söylentileri yalanladı.

Yalanlamasının ardından da sebep olarak Kojima'nın şu anda yeni oyunu için Xbox ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Daha öncesinde sizlere aktardığımız gibi bir canlı yayında Phil Spencer'ın arkasındaki kitaplıkta Kojima Productions'ın figürü duruyordu. Phil Spencer bir duyuru yapmadan önce arkasındaki kitaplığa konu ile ilgili bir nesne yerleştiriyordu. Xbox Series S de duyurulmadan önce Phil Spencer'ın kitaplığında gözükmüştü.

Kojima Productions'ın şu anda bir oyun üzerinde çalıştığı ve çok yakın bir zamanda duyurulacağı biliniyor. Yakında yapılan duyurularla karışıklıklar da tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak Abandoned hakkında çıkan söylentilerin çıkış noktası da insanı meraklandırmıyor değil.

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