Köklere dönüş: Gears of War E-Day duyuruldu

Gears of War E-Day geliyor
Gears of War: E-Day bir fragmanla birlikte tanıtılırken yayınlanan video, Locust'ların Sera dünyasında kendilerini ilk defa göstermesini içeriyor. Burada, serinin orijinal kahramanları Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun genç versiyonlarının Locust istilasına karşı mücadeleye başlarken görüyoruz. Açıkçası Gears serisinin son oyunlarla birlikte düşüşe geçmesiyle serinin köklerine dönmesi ve başlangıç hikayesine odaklanması doğru bir karar gibi duruyor.
Gears of War: E-Day, orijinal Gears of War'daki olaylardan 14 yıl öncesinde geçiyor ve Locust'un Sera'da ilk ortaya çıkışını anlatıyor. Oyun ilerledikçe, hazırlıksız bir dünyanın Locust gibi bir tehdide nasıl karşılık verdiği gösteriliyor. Bu hikaye elbette çok daha genç olan Marcus ve Dom'un bakış açılarından anlatılıyor.
Teknik tarafta ise Unreal Engine 5 ile birlikte görsel anlamda büyük bir ilerlemeye yaşanacak gibi görünüyor. Coalition, Gears 5'e kıyasla 100 kat daha fazla çevre ve karakter detayı, donanımsal raytraced aydınlatma, yansımalar, gölgeler yeni nesil yıkım ve animasyonlarla son teknolojilerin Gears of War: E-Day’de olacağını söylüyor. Gears of War serisi, Xbox’ın kendine özel bir markası ve çok yüksek ihtimalle Gears of War: E-Day, sadece Xbox ve PC platformlarına çıkacak. Hemen aşağıdan fragmanı izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.