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    Köklere dönüş: Gears of War E-Day duyuruldu

    Microsoft, Summer Game Fest'teki Xbox Games Showcase'de bilimkurgu shooter serisinin son oyunu Gears of War E-Day’i resmen duyurdu. Gears of War E-Day, serinin köklerine dönüyor.
    Köklere dönüş: Gears of War E-Day duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Gears of War: E-Day, Xbox Games Showcase sırasında sürpriz bir duyuru ve etkileyici bir fragmanla sarsmayı başardı. Gears 5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık dört yıl sonra, The Coalition, uzun zamandır beklenen bu orijinal hikayenin Unreal Engine 5'te sıfırdan nasıl inşa edildiğine dair bazı ayrıntılar da paylaştı. Öte yandan herhangi bir çıkış tarihi veya herhangi bir çıkış aralığı açıklanmadı.

    Gears of War E-Day geliyor

    Gears of War: E-Day bir fragmanla birlikte tanıtılırken yayınlanan video, Locust'ların Sera dünyasında kendilerini ilk defa göstermesini içeriyor. Burada, serinin orijinal kahramanları Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun genç versiyonlarının Locust istilasına karşı mücadeleye başlarken görüyoruz. Açıkçası Gears serisinin son oyunlarla birlikte düşüşe geçmesiyle serinin köklerine dönmesi ve başlangıç hikayesine odaklanması doğru bir karar gibi duruyor.

    Köklere dönüş: Gears of War E-Day duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Kreatif Direktör Matt Searcy, Gears of War E-Day’in tamamen yeni bir oyun gibi hissettireceğini ancak Gears serisinin alametifarikalarının da oyunun ayrılmaz bir parçası olacağını ifade ediyor. Searcy, “Gears'ı harika yapan tonu ve hissi yeniden ele alıyoruz, ancak oynanışı her zamankinden daha iyi hale getirecek yeni tekniklerden, yeni süreçlerden ve yeni teknolojiden yararlanıyoruz. ” diyor.

    Gears of War: E-Day, orijinal Gears of War'daki olaylardan 14 yıl öncesinde geçiyor ve Locust'un Sera'da ilk ortaya çıkışını anlatıyor. Oyun ilerledikçe, hazırlıksız bir dünyanın Locust gibi bir tehdide nasıl karşılık verdiği gösteriliyor. Bu hikaye elbette çok daha genç olan Marcus ve Dom'un bakış açılarından anlatılıyor.

    Teknik tarafta ise Unreal Engine 5 ile birlikte görsel anlamda büyük bir ilerlemeye yaşanacak gibi görünüyor. Coalition, Gears 5'e kıyasla 100 kat daha fazla çevre ve karakter detayı, donanımsal raytraced aydınlatma, yansımalar, gölgeler yeni nesil yıkım ve animasyonlarla son teknolojilerin Gears of War: E-Day’de olacağını söylüyor. Gears of War serisi, Xbox’ın kendine özel bir markası ve çok yüksek ihtimalle Gears of War: E-Day, sadece Xbox ve PC platformlarına çıkacak. Hemen aşağıdan fragmanı izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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