Köklere dönüş: Gears of War E-Day duyuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Gears of War: E-Day, Xbox Games Showcase sırasında sürpriz bir duyuru ve etkileyici bir fragmanla sarsmayı başardı. Gears 5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık dört yıl sonra, The Coalition, uzun zamandır beklenen bu orijinal hikayenin Unreal Engine 5'te sıfırdan nasıl inşa edildiğine dair bazı ayrıntılar da paylaştı. Öte yandan herhangi bir çıkış tarihi veya herhangi bir çıkış aralığı açıklanmadı.

Gears of War E-Day geliyor

Gears of War: E-Day bir fragmanla birlikte tanıtılırken yayınlanan video, Locust'ların Sera dünyasında kendilerini ilk defa göstermesini içeriyor. Burada, serinin orijinal kahramanları Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun genç versiyonlarının Locust istilasına karşı mücadeleye başlarken görüyoruz. Açıkçası Gears serisinin son oyunlarla birlikte düşüşe geçmesiyle serinin köklerine dönmesi ve başlangıç hikayesine odaklanması doğru bir karar gibi duruyor.

Tam Boyutta Gör Kreatif Direktör Matt Searcy, Gears of War E-Day’in tamamen yeni bir oyun gibi hissettireceğini ancak Gears serisinin alametifarikalarının da oyunun ayrılmaz bir parçası olacağını ifade ediyor. Searcy, “Gears'ı harika yapan tonu ve hissi yeniden ele alıyoruz, ancak oynanışı her zamankinden daha iyi hale getirecek yeni tekniklerden, yeni süreçlerden ve yeni teknolojiden yararlanıyoruz. ” diyor.

Gears of War: E-Day, orijinal Gears of War'daki olaylardan 14 yıl öncesinde geçiyor ve Locust'un Sera'da ilk ortaya çıkışını anlatıyor. Oyun ilerledikçe, hazırlıksız bir dünyanın Locust gibi bir tehdide nasıl karşılık verdiği gösteriliyor. Bu hikaye elbette çok daha genç olan Marcus ve Dom'un bakış açılarından anlatılıyor.

Doom The Dark Ages tanıtıldı 6 sa. önce eklendi

Teknik tarafta ise Unreal Engine 5 ile birlikte görsel anlamda büyük bir ilerlemeye yaşanacak gibi görünüyor. Coalition, Gears 5'e kıyasla 100 kat daha fazla çevre ve karakter detayı, donanımsal raytraced aydınlatma, yansımalar, gölgeler yeni nesil yıkım ve animasyonlarla son teknolojilerin Gears of War: E-Day’de olacağını söylüyor. Gears of War serisi, Xbox’ın kendine özel bir markası ve çok yüksek ihtimalle Gears of War: E-Day, sadece Xbox ve PC platformlarına çıkacak. Hemen aşağıdan fragmanı izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Köklere dönüş: Gears of War E-Day duyuruldu