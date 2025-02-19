Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre 25 Şubat'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla EA Sports F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader ve Watch Dogs: Legion olacak. Son olarak Xbox Game Studios tarafından yayınlanan ve Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed da halihazırda Game Pass kütüphanesine eklendi. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- EA Sports F1 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 20 Şubat
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (Bulut, Series X-S ve PC) – 20 Şubat
- Watch Dogs: Legion (Bulut, Konsol ve PC) – 25 Şubat
Kaçıranlar için Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 28 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Gris, Maneater, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long: Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered ve F1 22 olacak.
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Sea of Thieves: Season 15 – 20 Şubat
- Ark Survival Ascended: Astraeos DLC
- Forza Motorsport: Update 17
- Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars Expansion – 4 Mart
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Madden NFL 25: EA Play Supercharge Pack
- Minecraft: 1 Month Marketplace Pass
- Monster Hunter Now: MH Now Bundle
- MultiVersus: MVP Pack 5
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Gris
- Maneater
- PAW Patrol World
- Space Engineers
- Warhammer 40,000: Boltgun
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Yakuza 3 Remastered
- Yakuza 4 Remastered
- F1 22
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