Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Oyunseverleri sevindiren yeni yapımların yanı sıra bazı çok sevilen oyunlar Game Pass'e veda edecek.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre 25 Şubat'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla EA Sports F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader ve Watch Dogs: Legion olacak. Son olarak Xbox Game Studios tarafından yayınlanan ve Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed da halihazırda Game Pass kütüphanesine eklendi. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EA Sports F1 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 20 Şubat

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Bulut, Series X-S ve PC) – 20 Şubat

Watch Dogs: Legion (Bulut, Konsol ve PC) – 25 Şubat

Xbox Game Pass için güzel bir oyun! Avowed - inceleme 1 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 28 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Gris, Maneater, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long: Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered ve F1 22 olacak.

DLC / Oyun Güncellemeleri

Sea of Thieves: Season 15 – 20 Şubat

Ark Survival Ascended: Astraeos DLC

Forza Motorsport: Update 17

Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars Expansion – 4 Mart

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Madden NFL 25: EA Play Supercharge Pack

Minecraft: 1 Month Marketplace Pass

Monster Hunter Now: MH Now Bundle

MultiVersus: MVP Pack 5

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Gris

Maneater

PAW Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40,000: Boltgun

Wo Long: Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

F1 22

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Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste