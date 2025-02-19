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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

    Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Watch Dogs Legion dahil olmak üzere 3 yeni oyun bulunuyor...
    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Oyunseverleri sevindiren yeni yapımların yanı sıra bazı çok sevilen oyunlar Game Pass'e veda edecek.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre 25 Şubat'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla EA Sports F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader ve Watch Dogs: Legion olacak. Son olarak Xbox Game Studios tarafından yayınlanan ve Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed da halihazırda Game Pass kütüphanesine eklendi. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • EA Sports F1 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 20 Şubat
    • Warhammer 40,000: Rogue Trader (Bulut, Series X-S ve PC) – 20 Şubat
    • Watch Dogs: Legion (Bulut, Konsol ve PC) – 25 Şubat

    Kaçıranlar için Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 28 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Gris, Maneater, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long: Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered ve F1 22 olacak. 

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Sea of Thieves: Season 15 – 20 Şubat
    • Ark Survival Ascended: Astraeos DLC 
    • Forza Motorsport: Update 17 
    • Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars Expansion – 4 Mart

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Madden NFL 25: EA Play Supercharge Pack
    • Minecraft: 1 Month Marketplace Pass
    • Monster Hunter Now: MH Now Bundle 
    • MultiVersus: MVP Pack 5

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Gris
    • Maneater
    • PAW Patrol World
    • Space Engineers
    • Warhammer 40,000: Boltgun
    • Wo Long: Fallen Dynasty
    • Yakuza 3 Remastered
    • Yakuza 4 Remastered
    • F1 22
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