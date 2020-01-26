Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı!

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil konsolların piyasa çıkış tarihleri yaklaştıkça, cihazlarla ilgili yeni detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Söz konusu detaylardan en heyecan verici olanlarından biri ise hem Sony’nin PS5’i hem de Microsoft’un Xbox Series X’in sahip olacağı depolama çözümleri.

Her iki konsolda da çok hızlı SSD depolama çözümlerinin sunulacağı ve bunun da oyunların sunuluş tarzında devrimsel değişiklikler getireceği bir süredir ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kanlı canlı Xbox görüntülerinin ardından bir detay da konsolun SSD depolama çözümü kapsamında paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X canlı olarak sızdı

Doğruluğunun henüz ispatlanamadığı sızıntıya göre Microsoft’un yeni konsolu PS5019-E19 Ana SSD depolama birimi ile gelecek. Söz konusu donanım, DRAM’siz 4. nesil PCIe M.2 depolama çözümü.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan; "Tesla araçlarda The Witcher oynamak ister misiniz?" anketi"

PC tarafında bile yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan PCIe 4.0 destekli çözüm paylaşılan bilgiler dahilinde 2TB’a kadar depolama alanı desteğiyle gelecek. Teorik olarak 3.75GB/sn sıralı okuma ve yazma desteği sunan arayüz bir önceki nesil Xbox’ın depolama çözümü olan 5.400 dönüş hızı sunan HDD ile kıyaslandığında ortaya inanılmaz rakamlar çıkıyor. 100MB/sn okuma yazma hızı sunan mevcut konsolun depolama çözümüne kıyasla box Series X’in SSD’si 36 kadar daha hızlı değerler elde ediyor. PS5019-E19’nin 440K IOPS okuma ve 500K IOPS yazma değerlerine ulaştığını da ayrıca belirtelim. 28nm boyutundaki çip ARM Cortex R5 işlemci ile geliyor.

Tabi ki yukarıdaki değerlerin teoride var olduğunu hatırlamakta fayda var. Konsol piyasaya çıktığında yapılacak gerçek dünya testlerinde SSD’nin gücünü hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2020/01/23/xbox-series-x-new-e19-master-ssd-is-36-times-faster-than-xbox-one-hard-drives/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.