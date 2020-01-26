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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı!

    Çok hızlı SSD depolama çözümleriyle geleceği bilinen yeni nesil konsollardan Xbox Series X ile ilgili bir sızıntı haberi geldi.Buna göre konsolun SSD'si 3.75GB/sn sıralı okuma ve yazma hızı sunabilir.
    7 sa. (Son Güncelleme: 4 dk.)
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    HDD / SSD
    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı!
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    Yeni nesil konsolların piyasa çıkış tarihleri yaklaştıkça, cihazlarla ilgili yeni detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Söz konusu detaylardan en heyecan verici olanlarından biri ise hem Sony’nin PS5’i hem de Microsoft’un Xbox Series X’in sahip olacağı depolama çözümleri.

    Her iki konsolda da çok hızlı SSD depolama çözümlerinin sunulacağı ve bunun da oyunların sunuluş tarzında devrimsel değişiklikler getireceği bir süredir ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kanlı canlı Xbox görüntülerinin ardından bir detay da konsolun SSD depolama çözümü kapsamında paylaşıldı.

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    Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı!

    Doğruluğunun henüz ispatlanamadığı sızıntıya göre Microsoft’un yeni konsolu PS5019-E19 Ana SSD depolama birimi ile gelecek. Söz konusu donanım, DRAM’siz 4. nesil PCIe M.2 depolama çözümü.

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    PC tarafında bile yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan PCIe 4.0 destekli çözüm paylaşılan bilgiler dahilinde 2TB’a kadar depolama alanı desteğiyle gelecek. Teorik olarak 3.75GB/sn sıralı okuma ve yazma desteği sunan arayüz bir önceki nesil Xbox’ın depolama çözümü olan 5.400 dönüş hızı sunan HDD ile kıyaslandığında ortaya inanılmaz rakamlar çıkıyor. 100MB/sn okuma yazma hızı sunan mevcut konsolun depolama çözümüne kıyasla box Series X’in SSD’si 36 kadar daha hızlı değerler elde ediyor. PS5019-E19’nin 440K IOPS okuma ve 500K IOPS yazma değerlerine ulaştığını da ayrıca belirtelim. 28nm boyutundaki çip ARM Cortex R5 işlemci ile geliyor.

    Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı!

    Tabi ki yukarıdaki değerlerin teoride var olduğunu hatırlamakta fayda var. Konsol piyasaya çıktığında yapılacak gerçek dünya testlerinde SSD’nin gücünü hep birlikte göreceğiz.



    https://www.gizchina.com/2020/01/23/xbox-series-x-new-e19-master-ssd-is-36-times-faster-than-xbox-one-hard-drives/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Philipp_Plein 24 dk.
    Şöyle haberler yapmayın rüyalarıma xbox giriyor sonra.
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    alemburda34 1 sa.
    Umarım fiyatıda ssd hızı kadar artmaz ssd zaten kendi başına pahalı. Bu arada şuan konsol almayı düşünen varsa şuan vatan bilgisayardaki fiyatı çok iyi vatanbilgisayar.com/...
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    itachi237 6 sa.
    Dramsiz ssd... Linus'un dram videosunu atın biriniz
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    Soul741 6 sa.
    Ben artık ne zaman ram takmamıza ihtiyaç olmayacak onu merakla bekliyorum.
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