Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi

Sonbahar dönemine yaklaştıkça yeni konsollara dair bilgiler yayılmaya devam ediyor. Crytek’e SSD birimine dair yöneltilen sorunun cevabı dikkat çekiyor.
1 sa.
729
19
1
Oyun Konsolları
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi
Tam Boyutta Gör

İçinde bulunduğumuz yaz sezonu yerini yavaş yavaş sonbahara bırakmaya hazırlanadursun, Sony ve Microsoft cepheleri geliştiricilere yeni konsolların geliştirici kitlerini dağıtmaya başladı bile. Ellerine geçen kitleri değerlendiren stüdyolardan birisi de Crytek oldu.

CryEngine’in yapımcısının merakla beklenen Hunt: Showdown’ı 27 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanadursun stüdyoya SSD’ler hakkında soru yöneltildi. Crytek’e göre her yıl belli adımlarla gelişen grafiksel gelişmelerin dışında yeni eklenen SSD sürücüsü devrim niteliğinde bir gelişme.

Oyun motorlarının da hazır olması gerekiyor 

Yüklenme sürelerini kısaltmasının yanı sıra SSD sürücüsü sayesinde oyunun tasarlanması konusunda çok fazla seçeneğin önünün açılmasının yanı sıra yayıncılık konusunda da yenilikler beklenebilir. Ek olarak oyun motorlarının da yeniliğe ayak uydurmasının gerektiğini hatırlatan yapımcı yeniliği heyecan verici bulduğunu da belirtmiş.

https://wccftech.com/crytek-ps5-next-xbox-ssd-will-be-the-real-game-changer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 1 sa.
Oyun motorları hazırlığından bahsettiklerinin, SSD'yi maksimum verimlilikte kullanabilecek konfigürasyonlar olduğunu düşünüyorum. Yoksa yazılımlar için HDD/SSD farkının hissedilmemesi gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 dk. James Bond'un orijinal Aston Martin DB5'i rekor fiyata satıldı 54 dk. Donald Trump'tan Huawei ile ilgili yeni açıklama 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi Sonraki Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri 2 sa. Yeni Android uygulamalarının inceleme süresi uzuyor 3 sa. iPhone 11 görünümlü Android telefon 3 sa. GSM operatörü Three, Londra’da evden 5G internet hizmeti başlatıyor 4 sa. Parker Solar Probe, 'güneş rüzgarlarının' videosunu yakaladı 5 sa. Netflix, He-Man anime dizisi için hazırlıklara başladı 13 sa. İzlanda, iklim değişikliğine kurban verdiği ilk buzulunu andı 13 sa. Micron 1z nm teknolojisiyle ürettiği DDR4 ve LPDDR4X yongalarını duyurdu 14 sa. Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı 14 sa. Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek 16 sa. YouTube Originals içerikleri, 24 Eylül’den itibaren tüm kullanıcılar için ücretsiz oluyor 16 sa. Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı 17 sa. TSMC’nin yeni üretim bantları ortaya çıktı 18 sa. Vivo NEX 3, 5G desteğiyle gelecek 19 sa. Trump hükümeti, Huawei'ye ABD'li şirketlerle çalışması için 90 günlük ek süre verecek 19 sa. Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek 20 sa. İnce gövde ve yuvarlak kamera tasarımıyla Nokia 7.2 su yüzüne çıktı 21 sa. Redmi 8'in teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 22 sa. V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 22 sa. Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmen...
DonanımHaber
Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var
DonanımHaber
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
FATİH TERİM İSTİFA TAKTİK SIFIR BOMBOŞ HOCASIN
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim