Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi

Oyun motorlarının da hazır olması gerekiyor

https://wccftech.com/crytek-ps5-next-xbox-ssd-will-be-the-real-game-changer/

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İçinde bulunduğumuz yaz sezonu yerini yavaş yavaş sonbahara bırakmaya hazırlanadursun,cepheleri geliştiricilere yeni konsolların geliştirici kitlerini dağıtmaya başladı bile. Ellerine geçen kitleri değerlendiren stüdyolardan birisi deoldu.yapımcısının merakla beklenen27 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanadursun stüdyoya SSD’ler hakkında soru yöneltildi. Crytek’e göre her yıl belli adımlarla gelişen grafiksel gelişmelerin dışında yeni eklenen SSD sürücüsü devrim niteliğinde bir gelişme.Yüklenme sürelerini kısaltmasının yanı sırasürücüsü sayesinde oyunun tasarlanması konusunda çok fazla seçeneğin önünün açılmasının yanı sıra yayıncılık konusunda da yenilikler beklenebilir. Ek olarak oyun motorlarının dagerektiğini hatırlatan yapımcı yeniliği heyecan verici bulduğunu da belirtmiş.