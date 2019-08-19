Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi

İçinde bulunduğumuz yaz sezonu yerini yavaş yavaş sonbahara bırakmaya hazırlanadursun, Sony ve Microsoft cepheleri geliştiricilere yeni konsolların geliştirici kitlerini dağıtmaya başladı bile. Ellerine geçen kitleri değerlendiren stüdyolardan birisi de Crytek oldu.
CryEngine’in yapımcısının merakla beklenen Hunt: Showdown’ı 27 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanadursun stüdyoya SSD’ler hakkında soru yöneltildi. Crytek’e göre her yıl belli adımlarla gelişen grafiksel gelişmelerin dışında yeni eklenen SSD sürücüsü devrim niteliğinde bir gelişme.
Oyun motorlarının da hazır olması gerekiyorYüklenme sürelerini kısaltmasının yanı sıra SSD sürücüsü sayesinde oyunun tasarlanması konusunda çok fazla seçeneğin önünün açılmasının yanı sıra yayıncılık konusunda da yenilikler beklenebilir. Ek olarak oyun motorlarının da yeniliğe ayak uydurmasının gerektiğini hatırlatan yapımcı yeniliği heyecan verici bulduğunu da belirtmiş.
https://wccftech.com/crytek-ps5-next-xbox-ssd-will-be-the-real-game-changer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle