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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X/S sahipleri geriye uyumlulukla çalışan Bethesda oyunlarının FPS'lerini ikiye katlayabilecek

    Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda başlattığı FPS Boost teknolojisine bazı Bethesda oyunları ekleniyor. Bu oyunlarda FPS'leri ikiye katlayabileceksiniz.
    14 Mart 2021, 14:00 (1 gün)
    1,5b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series X/S sahipleri geriye uyumlulukla çalışan Bethesda oyunlarının FPS'lerini ikiye katlayabilecek
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    Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve S çıkışını yaptı. Ne yazık ki her nesil geçiişinde olduğu gibi yeni nesil konsollara özel olarak çıkan pek fazla oyun bulunmuyor. Bu yüzden geriye dönük uyumlulukla çalışan Xbox oyunları kurtarıcı görevi görüyor diyebiliriz. 

    İlginizi Çekebilir Avatar 20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak

    Ayrıca Bkz. "God of War stüdyosu, "duyurulmamış bir oyun" için yeni ekip arkadaşları arıyor"

    Geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunlar için de Microsoft geçtiğimiz haftalarda FPS Boost sistemini duyurmuştu. Bu sistemde geriye dönük uyumluluğu olan oyunlarda FPS'i ikiye hatta bazı oyunlarda dörde bile katlayabiliyorsunuz. Şu anda yalnızca sistemde Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 ve Watch Dogs 2 oyunları için destek bulunuyor ancak ilerleyen süreçte oyunların sayısı ciddi oranda artacak.

    Geçtiğimiz günlerde de Major Nelson videosunda bazı Bethesda oyunları için bu desteğin geleceği açıklandı. Söylenen oyunlar şu şekilde: Dishonored: Definite Edition, Fallout 4, Fallout 76, Prey ve Skyrim Special Edition. FPS Boost desteğinin bu oyunlara ne zaman geleceği belli değil. Bu destek gelince Xbox Series X/S sahipleri bahsi geçen oyunların FPS'ini dilerse iki katına çıkartabilecek.

    Bu desteğin de Microsoft-Bethesda satın alımı ile ilgili olduğunu düşüenbiliriz. Ayrıca şu anda Xbox Game Pass siteminde 20 farklı Bethesda oyunun bulunduğunu hatırlatalım.



    https://www.vg247.com/2021/03/13/dishonored-fallout-4-skyrim-fps-boost-xbox-series-x/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    C Chillout 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Utanmaz arlanmaz sony gör bunları gör, hala 30 fps oyun oynatıyorsun 10 trflps makinada. Tlou oynarken gözlerim kanıyor en fazla 1 saat dayanabiliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    B bulduren (Süleyman Konur) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Chillout
    The Last of Us PS5 için acil bir güncelleme gerekiyor, God of War'a geldiği gibi.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi ki PS yerine Xbox Series X almışım dedirten haberler.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım mis gibi xbox var, hala stoklarda da var bitmedi, fiyatı da ps den daha iyi. Ps5 stoklarda yok. Acaba xbox çok daha fazla mı girdi stoklara yoksa hala ps5 mi satıyo merak ediyorum. Hala ne diye ps alır insanlar anlamıyorum.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Yurt dışında genelde insanlar 1 tane bilgisayar 1 tane PS alıyorda ondan. Birinden birini seçmek zorunda kalmıyorlar bizim gibi ne yazıkki :(
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    FameHooker 1 gün ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Ps exclusive oyunları çok iyi. Gamepass'deki çerçöp insanların ilgisini çekmiyor olabilir. Ps4 oyunları 5'te çok daha iyi gözüküyor. 4'e çıkmış özel oyunları düşünerek 5'in oyunları hayal ediliyor.

    https://www.playstation.com/en-us/ps4/ps4-games/ps4-exclusives/
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    C Chillout 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Utanmaz arlanmaz sony gör bunları gör, hala 30 fps oyun oynatıyorsun 10 trflps makinada. Tlou oynarken gözlerim kanıyor en fazla 1 saat dayanabiliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    B bulduren (Süleyman Konur) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Chillout
    The Last of Us PS5 için acil bir güncelleme gerekiyor, God of War'a geldiği gibi.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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