Xbox Series X/S sahipleri geriye uyumlulukla çalışan Bethesda oyunlarının FPS'lerini ikiye katlayabilecek

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Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve S çıkışını yaptı. Ne yazık ki her nesil geçiişinde olduğu gibi yeni nesil konsollara özel olarak çıkan pek fazla oyun bulunmuyor. Bu yüzden geriye dönük uyumlulukla çalışan Xbox oyunları kurtarıcı görevi görüyor diyebiliriz.

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Geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunlar için de Microsoft geçtiğimiz haftalarda FPS Boost sistemini duyurmuştu. Bu sistemde geriye dönük uyumluluğu olan oyunlarda FPS'i ikiye hatta bazı oyunlarda dörde bile katlayabiliyorsunuz. Şu anda yalnızca sistemde Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 ve Watch Dogs 2 oyunları için destek bulunuyor ancak ilerleyen süreçte oyunların sayısı ciddi oranda artacak.

Geçtiğimiz günlerde de Major Nelson videosunda bazı Bethesda oyunları için bu desteğin geleceği açıklandı. Söylenen oyunlar şu şekilde: Dishonored: Definite Edition, Fallout 4, Fallout 76, Prey ve Skyrim Special Edition. FPS Boost desteğinin bu oyunlara ne zaman geleceği belli değil. Bu destek gelince Xbox Series X/S sahipleri bahsi geçen oyunların FPS'ini dilerse iki katına çıkartabilecek.

Bu desteğin de Microsoft-Bethesda satın alımı ile ilgili olduğunu düşüenbiliriz. Ayrıca şu anda Xbox Game Pass siteminde 20 farklı Bethesda oyunun bulunduğunu hatırlatalım.

https://www.vg247.com/2021/03/13/dishonored-fallout-4-skyrim-fps-boost-xbox-series-x/

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