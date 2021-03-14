God of War stüdyosu, "duyurulmamış bir oyun" için yeni ekip arkadaşları arıyor

Tam Boyutta Gör

Sony'nin God of War oyunlarından sorumlu stüdyosu Santa Monica, yepyeni ve henüz duyurulmamış büyük bir proje için ekip arkadaşları arıyor. Aralarında baş senaristin de bulunduğu birçok farklı pozisyon için şu anda Santa Monica Studio internet sitesi üzerinden iş ilanları verilmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı

Santa Monica'da şu anda 33 farklı iş ilanı var. Pozisyonlar arasında animasyon yönetmeni, oynanış tasarım yönetmeni, baş oynanış programcısı, baş sanat tasarımcısı, baş hikaye anlatım tasarımcısı ve baş bölüm tasarımcısı gibi birimlere ait ilanlar görüyoruz. Santa Monica yeni oyunu için ekibini epey bir genişletmeye hazırlanıyor.

Henüz duyurulmamış yeni projenin detayları hakkında elbette şu an için pek bir bilgimiz yok. Ancak verilen iş ilanlarının içeriklerine baktığımızda, projenin büyük bir ihtimalle henüz daha ilk evrelerinde olduğunu anlıyoruz. Baş sanat tasarımcısı ve baş senarist gibi pozisyonlar bu tarz büyük projelerin temel noktalarını oluşturuyor, dolayısıyla bu pozisyonlar genelde oyunların geliştirme sürecinin ilk kısımlarında doldurulur.

God of War yönetmeni Cory Barlog, God of War harici yeni bir seriye başlamak istediği yönünde daha önce bazı açıklamalar yapmıştı. Santa Monica'nın duyurulmamış yeni projesi bu tarz yeni bir serinin başlangıcı da olabilir. Ancak elbette günümüzün yüksek bütçeli AAA oyunları çok uzun süren geliştirme süreçlerine sahip. Söz konusu projenin henüz ilk evrelerinde olduğunu kabul edersek en azından önümüzdeki 2 yıllık süreçte oyundan pek bir şey görmemiz mümkün değil diyebiliriz.

Diğer taraftan bildiğiniz gibi Santa Monica ekibinin büyük bir kısmı şu anda God of War: Ragnarök oyunuyla meşgul. Ragnarök'ün 2021 yılında yayınlanacağı söylenmişti ancak şu ana kadar ilk teaser videosu hariç oyundan hiçbir detay yayınlanmadı. 2022'ye kalma ihtimali yüksek gibi görünüyor.

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1370148989220220929

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.