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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War stüdyosu, "duyurulmamış bir oyun" için yeni ekip arkadaşları arıyor

    Santa Monica Stüdyosu, henüz duyurulmamış yeni bir PlayStation-özel oyunu için ekip arkadaşları arıyor. Yeni projenin detayları hakkında şu an için bilgimiz yok.
    14 Mart 2021, 00:35 (2 gün)
    2,4b
    4
    7
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    God of War stüdyosu,
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    Sony'nin God of War oyunlarından sorumlu stüdyosu Santa Monica, yepyeni ve henüz duyurulmamış büyük bir proje için ekip arkadaşları arıyor. Aralarında baş senaristin de bulunduğu birçok farklı pozisyon için şu anda Santa Monica Studio internet sitesi üzerinden iş ilanları verilmiş durumda.

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    Santa Monica'da şu anda 33 farklı iş ilanı var. Pozisyonlar arasında animasyon yönetmeni, oynanış tasarım yönetmeni, baş oynanış programcısı, baş sanat tasarımcısı, baş hikaye anlatım tasarımcısı ve baş bölüm tasarımcısı gibi birimlere ait ilanlar görüyoruz. Santa Monica yeni oyunu için ekibini epey bir genişletmeye hazırlanıyor.

    Henüz duyurulmamış yeni projenin detayları hakkında elbette şu an için pek bir bilgimiz yok. Ancak verilen iş ilanlarının içeriklerine baktığımızda, projenin büyük bir ihtimalle henüz daha ilk evrelerinde olduğunu anlıyoruz. Baş sanat tasarımcısı ve baş senarist gibi pozisyonlar bu tarz büyük projelerin temel noktalarını oluşturuyor, dolayısıyla bu pozisyonlar genelde oyunların geliştirme sürecinin ilk kısımlarında doldurulur.

    God of War yönetmeni Cory Barlog, God of War harici yeni bir seriye başlamak istediği yönünde daha önce bazı açıklamalar yapmıştı. Santa Monica'nın duyurulmamış yeni projesi bu tarz yeni bir serinin başlangıcı da olabilir. Ancak elbette günümüzün yüksek bütçeli AAA oyunları çok uzun süren geliştirme süreçlerine sahip. Söz konusu projenin henüz ilk evrelerinde olduğunu kabul edersek en azından önümüzdeki 2 yıllık süreçte oyundan pek bir şey görmemiz mümkün değil diyebiliriz.

    Diğer taraftan bildiğiniz gibi Santa Monica ekibinin büyük bir kısmı şu anda God of War: Ragnarök oyunuyla meşgul. Ragnarök'ün 2021 yılında yayınlanacağı söylenmişti ancak şu ana kadar ilk teaser videosu hariç oyundan hiçbir detay yayınlanmadı. 2022'ye kalma ihtimali yüksek gibi görünüyor. 



    https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1370148989220220929
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ghostofsparta (Evren Atkaya) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni seriden nefret ediyorum,bu seri artık Hack n Slash değildir.Oynanis akıcı değil,combo sistemi yokoldu.Atmosfer ve hikaye anlatımı eski oyunların yanına yaklaşamaz. Eski oyunların Boss dövüşleri efsaneydi ; bu yeni seri yanına yaklaşamaz.
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    ghostofsparta (Evren Atkaya) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni seriden nefret ediyorum; artık bu oyun Hack n Slash değildir.Oynanis akıcı değil,Boşa dövüşleri eski oyunların yanına yaklaşamaz.Atmosfer ve hikaye anlatımı eski oyunların efsaneydi.Cory Barlog senden nefret ediyorum.
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    MALTHAEL 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurgu oyunları vardı bunların onu yapıyor olabilirler. Çok yetenekli bir firma umarım yine başarılı olurlar ve ikonikleşmiş bir markaları daha olur.
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke bu ülkede de böyle sürekli oyun yapan stüdyolar olsa da sürekli oyunları için çalıştıracak ekipman arasalar. O kadar çok yetenekli ve hevesli genç ve yetişkin işsiz eleman var ki ne güzel bir istihdam kazandırılır.
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    TuncayTurkoglu 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zehirli oku attın hadi bakalım merakla bekliyoruz.
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    musty578 (mustafa ak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi en azından bizim burdakiler gibi 5 yıl 10 yıl tecrübe aramıyo tasarımcı bitti
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    B Batuhangover01 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yoksa pc versiyonu mu geliyorr
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