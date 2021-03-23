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    Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler

    Steam'de CD Project RED oyunlarına %85'e varan indirimler geldi. Witcher 3 oyunu 12 TL'ye kadar gerilemiş durumda.
    23 Mart 2021, 01:17 (1 sa.)
    363
    52
    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler
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    Steam'de CD Project RED oyunları şu anda %85'e varan fırsatlarla satın alınabiliyor. Stüdyonun sevilen tüm oyunları kampanyaya dahil olmuş durumda. İndirimler 5 Nisan'a kadar devam edecek.

    The Witcher 3: Wild Hunt oyunu şu anda 12 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Tüm DLC paketlerini içeren Yılın Oyunu versiyonu da 15 TL'ye satın alınabiliyor. The Witcher 1 ve The Witcher 2 oyunlarının ise sırasıyla 2,70 TL ve 4,65 TL'ye indiği görülüyor.

    Stüdyonun son oyunu Cyberpunk 2077 ise %20'lik bir indirim almış. Her yönüyle son yılların en çok konuşulan oyunu olan Cyberpunk 2077'yi şu anda 199 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

    Steam'in CDPR indirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken indirimleri listeledik.

    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 14,99 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt -- 11,99 TL
    • The Witcher 2: Assassin's of Kings Enhanced Edition -- 4,65 TL
    • The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut -- 2,70 TL
    • Cyberpunk 2077 -- 199,20 TL
    • Thronebreaker: The Witcher Tales -- 46,79 TL


    https://store.steampowered.com/search/?sort_by=_ASC&force_infinite=1&snr=1_7_7_2300_7&specials=1&publisher=CD%20PROJEKT%20RED&page=1
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    encuni (mesut karas) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu witcher 3 e ps5 patch gelcekti yokmu bı haber
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    B bulduren (Süleyman Konur) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) encuni
    CD Projekt Red'in asıl önceliği Cyberpunk 2077 şu anda, ama bu yıl içinde gelecek gibi Complete Edition adı altında çıkacakmış sanırım. PC ve konsol platformlarında satın alanlara ücretsiz sunulacak güncelleme.
    1 Yanıt Yanıtla
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