Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler

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Steam'de CD Project RED oyunları şu anda %85'e varan fırsatlarla satın alınabiliyor. Stüdyonun sevilen tüm oyunları kampanyaya dahil olmuş durumda. İndirimler 5 Nisan'a kadar devam edecek.

The Witcher 3: Wild Hunt oyunu şu anda 12 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Tüm DLC paketlerini içeren Yılın Oyunu versiyonu da 15 TL'ye satın alınabiliyor. The Witcher 1 ve The Witcher 2 oyunlarının ise sırasıyla 2,70 TL ve 4,65 TL'ye indiği görülüyor.

Stüdyonun son oyunu Cyberpunk 2077 ise %20'lik bir indirim almış. Her yönüyle son yılların en çok konuşulan oyunu olan Cyberpunk 2077'yi şu anda 199 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

Steam'in CDPR indirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken indirimleri listeledik.

T he Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 14,99 TL

-- 14,99 TL The Witcher 3: Wild Hunt -- 11,99 TL

-- 11,99 TL The Witcher 2: Assassin's of Kings Enhanced Edition -- 4,65 TL

-- 4,65 TL The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut -- 2,70 TL

-- 2,70 TL Cyberpunk 2077 -- 199,20 TL

-- 199,20 TL Thronebreaker: The Witcher Tales -- 46,79 TL

https://store.steampowered.com/search/?sort_by=_ASC&force_infinite=1&snr=1_7_7_2300_7&specials=1&publisher=CD%20PROJEKT%20RED&page=1

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