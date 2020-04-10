Xe GPU’su Intel’in dokümanında ortaya çıktı

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Intel işlemci pazarının ardından ekran kartı pazarına da girmeye hazırlanıyor. Xe mimarili kartları geçtiğimiz CES fuarında duyuran firmanın kartları geliştirilmeye devam ediliyor.

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Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı

Teknik dokümandaki ayrıntı

Mavi ekibin mevcut entegre grafik birimlerinde kullandığı mimariye kıyasla hacimli performans artışı sunması beklenen Xe mimarisini temel alacak kartlara yaklaştıkça yeni modeller detaylanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 512 EU’ya kadar ölçekleneceğini öğrendiğimiz kartlar bu sefer de firmanın dokümanında ortaya çıktı.

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Gen12 olarak da adlandırılan mimariye sahip DG1 kartı tahminlere göre son kullanıcıya yönelik geliştirilirken DG2 modeli HPC alanına hitap edecek. 96 EU’lu çözümde 2-3 TFLOPS arasına denk gelmesi beklenen hesaplama kapasitesi doğru ölçeklenirse tepe modelde ciddi bir FP32 performansıyla karşılaşabiliriz.

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Ayrıca Bkz. "Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında"

Son olarak MCM tasarımındaki modellerin HBM belleklerle destekleneceğini de ekleyelim. Nvidia’nın Hopper mimarili kartlarında da kullanması beklenen Multi Core Module anlayışı sayesinde daha yüksek çekirdeğe sahip yongaların önü açıldığı gibi üretimde maliyet avantajı sağlanabilir.

https://wccftech.com/intel-xe-hp-dg2-gpu-workstation-enthusiast-graphics-cards-spotted/

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