Xiaomi, 10 milyar dolar yatırım hedefiyle elektrikli araç yarışında ben de varım dedi

Sektörün 'elektriklenmesi', araç kavramının 'akıllı araç' kavramına dönüşmeye başlamasıyla birlikte teknoloji devlerinin dikkati otomotiv sektörüne kaymaya başladı. Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin de elektrikli otomobil geliştirme konusundaki isteği bir süredir gündemde olan konulardan.

Uzun süredir gündeme taşınan bu konu dün itibariyle resmiyet kazandı. Çinli şirket, Hong Kong Borsa'sına yaptığı kamuoyu açıklamasıyla akıllı elektrikli araç üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç üretimi için 10 milyar RMB (Çin Yuanı) başlangıç yatırımıyla tamamen Xiaomi'ye ait bir yan kuruluş altında faaliyet gösterilecek.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca toplamda tahmini 10 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun aynı zamanda akıllı elektrikli araç için kurulan yan kuruluşun CEO'su olarak görev yapacak.

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Lei Jun, "Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrasında aldık. Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için tüm mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım" dedi.

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Jun, aynı zamanda Xiaomi yönetim ekibinin son 75 gün içinde elektrikli araç sektörüne yönelik 200'den fazla sektör uzmanıyla 85 toplantı, dört şirket içi yönetim müzakeresi ve iki yönetim kurulu toplantısı olmak üzere çok titiz ve kapsamlı araştırmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Lei Jun, çalışanlarına yönelik yazdığı mektupta Xiaomi'nin otomobil üretiminde farklı ve benzersiz avantajlara sahip olduğunun altını çizdi:

Akıllı elektrikli araçlar geleneksel otomotiv sektörünün iş modelini kökten değiştirdi ve Xiaomi, donanım tabanlı internet hizmeti iş modeli hakkında ayrıntılı bilgiye sahip.

Xiaomi, yazılım ve donanım entegrasyonunda en kapsamlı deneyime ve internet sektöründeki en derin üretim teknik bilgisine sahip.

Xiaomi'nin ürün çeşitliliği, ürün ölçeği ve kullanıcı sayısı açısından en kapsamlı akıllı ekosisteme sahip.

Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara uygulanabilecek çok sayıda temel teknolojiye sahip.

Xiaomi, dünya çapındaki Mi fanlarının güven ve desteğiyle güçlü bir markaya ve güçlü bir kullanıcı tabanına sahip.

Xiaomi'nin bu alana güvenle yatırım yapmasına olanak tanıyan bol miktarda nakit kaynağına sahip.

Lei Jun, "Akıllı elektrikli araçlar, önümüzdeki 10 yıllık dönemin en büyük iş fırsatlarından birini ve akıllı yaşamın vazgeçilmez bir bileşenini temsil ediyor. Akıllı AIoT ekosistemimizi her geçen gün daha da genişletiyoruz ve dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle iyi bir yaşam sürmesini sağlama vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bu nedenle, elektrikli araç sektörüne girmek bizim için çok doğal bir karar" dedi.

Şirketin otomotiv sektöründe izleyeceği strateji henüz bilinmiyor. Sadece yazılım ve teknoloji tarafını üstlenip üretimi bu konuda deneyimli bir şirkete mı bırakacak yoksa onu da mı kendisi üstlenecek ilerleyen süreçte göreceğiz. Fakat kısa süre önce Xiaomi'nin elektrikli araç üretimi için Great Wall Motor ile temas halinde olduğuna dair haberler çıkmıştı.

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