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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi ilk elektrikli otomobilini Great Wall Motor'un fabrikasında üretecek

    Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmek için girişimlerini hızlandırdı. Gelen son bilgilere göre şirket aracı Çin'deki Great Wall Motor fabrikasında üretecek.
    26 Mart 2021, 18:30 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi ilk elektrikli otomobilini Great Wall Motor'un fabrikasında üretecek
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    Xiaomi'nin elektrikli otomobil piyasaya sürmeye hazırlandığını daha önce birçok kez duymuştuk. Görünüşe bakılırsa şirket aracın üretimini Great Wall Motor Company'nin fabrikasında yapacak.

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    Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre Xiaomi ilk elektrikli otomobilini üretmek için Çinli Great Wall Motor ile görüşüyor. Üstelik müzakerelerin son aşamaya geldiğine yönelik bilgiler var.

    Great Wall Motor bu konuda oldukça tecrübeli bir şirket. Geçtiğimiz yıl bir milyondan fazla otomobil üretti. Ayrıca şu anda BMW için elektrikli araçlar üretecek bir fabrika inşa ediyor.

    Xiaomi ilk elektrikli otomobilini Great Wall Motor'un fabrikasında üretecek
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    Ortaklık hafta başında duyurulabilir

    Xiaomi'nin önümüzdeki hafta Great Wall Motor ile bir ortaklık duyurması bekleniyor. Şirket muhtemelen bunu 29 Mart'ta düzenleyeceği büyük lansman etkinkliğinde açıklayacak.

    Xiaomi'nin üreteceği elektrikli otomobil tıpkı akıllı telefonlarında olduğu gibi ana akımı hedefleyecek. Bu da Tesla Model 3 ve önümüzdeki aylarda çıkış yapacak Model 2'den daha ucuz olması demek. Fiyat etiketinin 20 bin dolar civarında olması bekleniyor.



    https://www.reuters.com/article/us-xiaomi-electric-great-wall-motor-excl-idUSKBN2BI05P
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    adam bugün duyurur yarın çıkartır bizde temeli güçlendirmeye devam
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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araba isi telefon gibi degil bakalim herkes arac piyasasina giris icin hazirlaniyor ne olacak.. telefon gibi 1-2 sene sonra destek birakma yok, urettigin araba 20-30 yil belki daha fazla piyasada kaliyor ve destek vermelisin. Merakla bekliyoruz...
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizimkilerde daha fabrikanın temel kazıklarını çaka dursun :)
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