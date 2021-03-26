Xiaomi ilk elektrikli otomobilini Great Wall Motor'un fabrikasında üretecek

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Xiaomi'nin elektrikli otomobil piyasaya sürmeye hazırlandığını daha önce birçok kez duymuştuk. Görünüşe bakılırsa şirket aracın üretimini Great Wall Motor Company'nin fabrikasında yapacak.

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Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre Xiaomi ilk elektrikli otomobilini üretmek için Çinli Great Wall Motor ile görüşüyor. Üstelik müzakerelerin son aşamaya geldiğine yönelik bilgiler var.

Great Wall Motor bu konuda oldukça tecrübeli bir şirket. Geçtiğimiz yıl bir milyondan fazla otomobil üretti. Ayrıca şu anda BMW için elektrikli araçlar üretecek bir fabrika inşa ediyor.

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Ortaklık hafta başında duyurulabilir

Xiaomi'nin önümüzdeki hafta Great Wall Motor ile bir ortaklık duyurması bekleniyor. Şirket muhtemelen bunu 29 Mart'ta düzenleyeceği büyük lansman etkinkliğinde açıklayacak.

Xiaomi'nin üreteceği elektrikli otomobil tıpkı akıllı telefonlarında olduğu gibi ana akımı hedefleyecek. Bu da Tesla Model 3 ve önümüzdeki aylarda çıkış yapacak Model 2'den daha ucuz olması demek. Fiyat etiketinin 20 bin dolar civarında olması bekleniyor.

https://www.reuters.com/article/us-xiaomi-electric-great-wall-motor-excl-idUSKBN2BI05P

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