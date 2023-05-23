Xiaomi, yeni 10000mAh powerbanki satışa sundu: Kablo taşımaya son!

Dahili USB-C kablo, 22.5w çıkış gücü
Resmi teknik özelliklere göre, Xiaomi’nin kablosu içinde yeni powerbanki Xiaomi 13 telefonu 2 kez tam dolum yapamazken, iPhone 14’ü iki kez tam şarj edebiliyor. Powerbank, USB-A ve USB-C portlarına sahip ve tek port üzerinden maksimum 22.5w çıkış gücünü destekliyor. iPhone’lar için maksimum 20w hızda şarj edebiliyor.
Güvenlik özellikleri
Yeni 10.000 mAh Xiaomi powerbank, güç kontrol tuşuna çift basıldığında etkinleştirilen düşük akım deşarj modu sunuyor. Bu mod, özellikle kulaklık, akıllı saat gibi düşük pil kapasitesine sahip cihazları şarj etmek için kullanışlı. Güvenlik açısından, kısa devre, yüksek gerilim, yüksek akım, aşırı şarj ve deşarja karşı koruma özelliğine de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.