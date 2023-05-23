Xiaomi, yeni 10000mAh powerbanki satışa sundu: Kablo taşımaya son!

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yerleşik Type-C 22.5w çift yönlü hızlı şarj kablosuna sahip 10.000 mAh powerbanki tanıttı. 18 dolar fiyat etiketiyle satıldığı söylenen Xiaomi 10000 Pocket Edition Power Bank özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

En iyi powerbank tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Dahili USB-C kablo, 22.5w çıkış gücü

Resmi teknik özelliklere göre, Xiaomi’nin kablosu içinde yeni powerbanki Xiaomi 13 telefonu 2 kez tam dolum yapamazken, iPhone 14’ü iki kez tam şarj edebiliyor. Powerbank, USB-A ve USB-C portlarına sahip ve tek port üzerinden maksimum 22.5w çıkış gücünü destekliyor. iPhone’lar için maksimum 20w hızda şarj edebiliyor.

Güvenlik özellikleri

Yeni 10.000 mAh Xiaomi powerbank, güç kontrol tuşuna çift basıldığında etkinleştirilen düşük akım deşarj modu sunuyor. Bu mod, özellikle kulaklık, akıllı saat gibi düşük pil kapasitesine sahip cihazları şarj etmek için kullanışlı. Güvenlik açısından, kısa devre, yüksek gerilim, yüksek akım, aşırı şarj ve deşarja karşı koruma özelliğine de sahip.

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Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Powerbank ile kablo taşımaya son!