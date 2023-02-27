Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro küresel pazara çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Çin pazarında tanıtılan amiral gemisi Xiaomi 13 serisi, MWC 2023 kapsamında resmi olarak küresel pazara açıldı. Leica imzalı kamera tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan modeller neler sunacak? İşte Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nde en yeni amiral gemisi telefonlarının önümüzdeki ay Avrupa ve daha fazla pazara adım atacağını duyurdu. Tahmin edebileceğiniz gibi her iki model, kısa süre önce Çin'de tanıtılan sürümler ile ortak özellikleri paylaşıyor.

Buna göre Xiaomi 13, Full HD+ çözünürlük ve 1.900 nit tepe parlaklığı sunan 6,4 inç ekrana sahip. Xiaomi 13 Pro ise, 2K çözünürlüğünde kavisli 6.7 inçlik bir AMOLED panelden güç alıyor. Ayrıca her iki telefonun 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunduğunu belirtelim.

Snapdragon 8 Gen 2 ile artık daha hızlı

Kaputun altında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile destekleniyor. Ancak bu telefonların asıl öne çıkan özelliği, Leica imzalı kamera sistemi. Bu noktada Xiaomi 13, HyperOIS özellikli 1/1,49 inç 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve OIS destekli 10MP telefoto (3x optik yakınlaştırma) kamera dahil olmak üzere üçlü bir sensör kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Ailenin üst modeli Xiaomi 13 Pro ise, birincil kamera için 1 inç boyutlarında Sony IMX989'e güveniyor. Ek olarak otomatik odaklama destekli ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma sunan OIS'li telefoto dahil olmak üzere üçlü 50MP kurulumla geliyor. Ayrıca her iki telefona ön tarafında 32MP selfie sensörü eşlik ediyor.

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Xiaomi 13, 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh, Xiaomi 13 Pro ise Xiaomi imzalı Surge G1 pil yönetim çipi ile 120W hızlı şarj destekli 4.820mAh pil kapasitesi sunacak. Öte yandan her iki telefon 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj ile destekleniyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemileri, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor ve üç yıllık işletim sistemine ek olarak dört yıllık güvenlik yamaları ile desteklenecek. Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun diğer öne çıkan özellikleri arasında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, IP68 toz ve su geçirmezlik ve bir IR blaster yer alıyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro fiyatı

Xiaomi 13 8/256 GB: 999 euro

8/256 GB: 999 euro Xiaomi 13 12/512 GB Yakında açıklanacak

12/512 GB Yakında açıklanacak Xiaomi 13 Pro 12/256 GB: 1299 euro

12/256 GB: 1299 euro Xiaomi 13 Pro 12/512 GB: Yakında açıklanacak

Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.73 inçlik kavisli LTPO 3200x1440 piksel OLED ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

RAM ve Depolama: 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0

Kamera: 50MP IMX989, 50MP Ultra Geniş, 50MP OIS 3X optik zoom telefoto

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4820mAh batarya 120W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters şarj

Renk seçenekleri: Siyah, Mavi, Beyaz, Mint

Xiaomi 13 teknik özellikleri

Ekran: 6.36 inçlik 2400x1080 piksel OLED ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

RAM ve Depolama: 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0

Kamera: 50MP Hyper OIS ana sensör, 12MP Ultra Geniş, 10MP 3X optik zoom telefoto

Batarya: 4500mAh batarya 67W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters şarj

Renk seçenekleri: Beyaz, Mint, Siyah

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Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro küresel pazara çıktı!