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    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro küresel pazara çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Xiaomi 13 serisini tanıttı. Performansı ve kamera tasarımıyla dikkat çeken modeller neler sunuyor? İşte Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri ve fiyatı
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    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro küresel pazara çıktı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Çin pazarında tanıtılan amiral gemisi Xiaomi 13 serisi, MWC 2023 kapsamında resmi olarak küresel pazara açıldı. Leica imzalı kamera tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan modeller neler sunacak? İşte Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nde en yeni amiral gemisi telefonlarının önümüzdeki ay Avrupa ve daha fazla pazara adım atacağını duyurdu. Tahmin edebileceğiniz gibi her iki model, kısa süre önce Çin'de tanıtılan sürümler ile ortak özellikleri paylaşıyor.

    Buna göre Xiaomi 13, Full HD+ çözünürlük ve 1.900 nit tepe parlaklığı sunan 6,4 inç ekrana sahip. Xiaomi 13 Pro ise, 2K çözünürlüğünde kavisli 6.7 inçlik bir AMOLED panelden güç alıyor. Ayrıca her iki telefonun 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunduğunu belirtelim.

    Snapdragon 8 Gen 2 ile artık daha hızlı

    Kaputun altında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile destekleniyor. Ancak bu telefonların asıl öne çıkan özelliği, Leica imzalı kamera sistemi. Bu noktada Xiaomi 13, HyperOIS özellikli 1/1,49 inç 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve OIS destekli 10MP telefoto (3x optik yakınlaştırma) kamera dahil olmak üzere üçlü bir sensör kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro küresel pazara çıktı! Tam Boyutta Gör
    Ailenin üst modeli Xiaomi 13 Pro ise, birincil kamera için 1 inç boyutlarında Sony IMX989'e güveniyor. Ek olarak otomatik odaklama destekli ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma sunan OIS'li telefoto dahil olmak üzere üçlü 50MP kurulumla geliyor. Ayrıca her iki telefona ön tarafında 32MP selfie sensörü eşlik ediyor.

    Xiaomi 13, 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh, Xiaomi 13 Pro ise Xiaomi imzalı Surge G1 pil yönetim çipi ile 120W hızlı şarj destekli 4.820mAh pil kapasitesi sunacak. Öte yandan her iki telefon 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj ile destekleniyor.

    Xiaomi'nin yeni amiral gemileri, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor ve üç yıllık işletim sistemine ek olarak dört yıllık güvenlik yamaları ile desteklenecek. Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun diğer öne çıkan özellikleri arasında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, IP68 toz ve su geçirmezlik ve bir IR blaster yer alıyor.

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro fiyatı

    • Xiaomi 13 8/256 GB: 999 euro
    • Xiaomi 13 12/512 GB Yakında açıklanacak
    • Xiaomi 13 Pro 12/256 GB: 1299 euro
    • Xiaomi 13 Pro 12/512 GB: Yakında açıklanacak

    Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri

    • Ekran: 6.73 inçlik kavisli LTPO 3200x1440 piksel OLED ekran
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
    • RAM ve Depolama: 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0
    • Kamera: 50MP IMX989, 50MP Ultra Geniş, 50MP OIS 3X optik zoom telefoto
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 4820mAh batarya 120W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters şarj
    • Renk seçenekleri: Siyah, Mavi, Beyaz, Mint

    Xiaomi 13 teknik özellikleri

    • Ekran: 6.36 inçlik 2400x1080 piksel OLED ekran
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
    • RAM ve Depolama: 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0
    • Kamera: 50MP Hyper OIS ana sensör, 12MP Ultra Geniş, 10MP 3X optik zoom telefoto
    • Batarya: 4500mAh batarya 67W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters şarj
    • Renk seçenekleri: Beyaz, Mint, Siyah
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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