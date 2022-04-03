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    Xiaomi 11 Dolar fiyata sahip kablosuz güç anahtarını tanıttı

    Xiaomi yeni kablosuz güç anahtarını tanıttı. İşte Xiaomi'nin kabloya ihtiyaç duymadan Bluetooth ile akıllı ev ekosisteminizdeki ürünlerinizi çalıştırmanıza olanak sağlayan güç anahtarı.
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    Xiaomi 11 Dolar fiyata sahip kablosuz güç anahtarını tanıttı
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    Xiaomi akıllı akıllı telefon pazarında kendine birçok rakip bulurken, aynı firmaları ev elektroniği pazarında göremiyor. Led ampuller, güvenlik kameraları, lambalar, süpürgeler gibi birçok ürün ile akıllı ev ekosistemini geliştiren Xiaomi, şimdi bunları kablosuz olarak çalıştırmanıza yarayan bir akıllı güç anahtarını piyasaya sürdü.

    Xiaomi 11 Dolar'a kablosuz güç anahtarı satacak

    Xiaomi'nin yeni ürünü Xiaomi Kablosuz Güç Anahtarı, Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemine katıldı. Hepimizin evinde bulunan ve lambaları açmaya yarayan anahtarlar, Xiaomi tarafından geliştirildi ve akıllı güç anahtarlarına dönüştü. Evimizde duvalardan gelen kablo ile çalışan bu anahtarlar, artık yerini Xiaomi'nin kablosuz anahtarlarına bırakabilir. Tabi evinizde Xiaomi akıllı ev ekosistemine ait ürünler varsa.

    Xiaomi 11 Dolar fiyata sahip kablosuz güç anahtarını tanıttı
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    Xiaomi'nin yeni akıllı kablosuz güç anahtarı herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan içerisindeki batarya ile evinizdeki Xiaomi ürünlerini çalıştırmanıza olanak sağlıyor. Üzerinde iki adet dikdörtgen tuş taşıyan bu yeni güç anahtarı, Bluetooth ile bağlantılı Mijia Led ışıkları açmanıza, Xiaomi akıllı hoparlörünüzü kontrol etmenize ve Xiaomi Home uygulaması ile entegre diğer ürünlerinizi kullanmanıza olanak sağlıyor.

    Xiaomi 11 Dolar fiyata sahip kablosuz güç anahtarını tanıttı
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    Yanlızca sağ tuşa basmak, yanlızca sol tuşa basmak ya da iki tuşa aynı anda basmak gibi toplamda 7 adet işleve sahip olan bu güç anahtarı, içerisindeki batarya ile toplam 3 yıl pil ömrü sunuyor. Evinizin herhangi bir yerine konumlandırabildiğiniz bu güç anahtarı kabloya ihtiyaç duymadan Xiaomi akıllı ev ekosistemindeki ürünlerinizi kullanmanıza olanak sağlıyor. Fiyatının 11 Dolar olması ise alınabilirliğini artırıyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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