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    Xiaomi 12 Pro, kamera testini geçemedi: iPhone 13 Pro ve Pixel 6 Pro'ya yenildi

    Amiral gemisi akıllı telefon Xiaomi 12 Pro, DxOMark uzmanları tarafından yapılan kamera testinden geçerli not alamadı ve rakiplerinin gerisinde kaldı.           
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    Xiaomi 12 Pro, kamera testini geçemedi: iPhone 13 Pro'ya yenildi
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    DxOMark uzmanları, amiral gemisi akıllı telefon Xiaomi 12 Pro'nun kamerasını test etti. Sonuç: cihaz, aynı fiyat kategorisindeki birçok rakibinin gerisinde kalıyor.

    Xiaomi 12 Pro sadece 131 puan alarak sıralamada ilk 10'a bile girmedi ve OPPO Find X3 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, vivo X70 Pro ve vivo X50 Pro+ ile aynı puanı alabildi. Öte yandan 2020 yılında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 11 Ultra ise 133 puan topladı.

    Xiaomi 12 Pro'nun kamerası bekleneni veremedi

    Xiaomi 12 Pro'daki kameranın avantajları arasında hem gündüz hem de gece çekimlerinde yüksek düzeyde detay yer alıyor. Ayrıca, akıllı telefon hızlı otomatik odaklama ve iyi bir stabilizasyona sahip. Eksileri ise gece videoları, HDR ile çekim yaparken bozulmalar, yakınlaştırma kullanarak çekilen fotoğraflarda düşük kalite olarak gösteriliyor.

    Xiaomi 12 Pro, kamera testini geçemedi: iPhone 13 Pro'ya yenildi
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    Karşılaştırma açısından iPhone 13 Pro, 137 puanla beşinci sırada, Google Pixel 6 Pro ise 135 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

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