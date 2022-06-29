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Xiaomi dün Leica kameralarla donatılmış yeni Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarının lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise Çinli üreticinin tanıtmaya hazırlandığı bir başka model sızdırıldı. Evan Blass yakında resmiyet kazanacak Xiaomi 12 Lite'ın basın görsellerini paylaştı.

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Yayınlanan görüntüler cihazı açık yeşil, pembe ve siyah olmak üzere üç renkte gözler önüne seriyor. Mevcut verilere göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekranla gelecek. 16 megapiksellik selfie kamerası panelin üst kısmındaki delikte yer alacak.

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Xiaomi 12 Lite neler sunacak?

Xiaomi 12 Lite'ın arka panelinde üçlü kamera sistemine yer verildiği görülüyor. Ünite OIS destekli 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve 5 megapiksel makro sensör içerecek. İşlemci konusunda da Qualcomm Snapdragon 778G platformundan bahsedildiğini hatırlatalım.

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Akıllı telefonla ilgili 6/8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, USB Type-C bağlantı noktası, 67 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil gibi bilgiler de var. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzü yüklü şekilde çıkacak. Xiaomi 12 Lite'ın çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Xiaomi 12 Lite'ın yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı