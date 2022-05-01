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    Xiaomi 12 Pro'nun dayanıklılık videosu paylaşıldı: Bükülme testlerinde korkuttu

    Xiaomi 12 Pro, ünlü Youtuber JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Çizilme testlerinden başarılı bir şekilde geçen yeni amiral gemisi, bükülme testlerinde korkuttu.
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    Xiaomi 12 Pro dayanıklılık testlerinden geçti
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    Akıllı telefon ve cihazlara uyguladığı zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything, gerçekleştirilen testlerde ikiye ayrılan OnePlus 10 Pro ile benzer özelliklere sahip olan Xiaomi 12 Pro’yu karşılaştırdı.

    Paylaşılan videoya baktığımızda arka paneli Gorilla Glass 5 ile korunan ve alüminyum bir çerçeveye sahip olan yeni amiral gemisinin çizilme testlerinden başarılı bir şekilde geçtiği görülüyor. Cihazda oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede ekranda görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor.

    Bükülme testlerinde korkuttu

    Videonun devamında cihazın ekran altı parmak izi okuyucunu test eden youtuber, ekranda çizikler oluşsa da sensörün başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtiyor. Çakmak ile gerçekleştirilen ateş testinde ise ekranında kalıcı izler oluştuğu görülen Xiaomi 12 Pro'nun, bükülme söz konusu olduğunda çıkardığı sesler ile izleyenleri bir miktar korkuttuğunu söyleyebiliriz.

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    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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