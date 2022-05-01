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    ZTE Axon 40 Ultra detaylanıyor: Ekran altı kamerası ile iddialı

    Önümüzdeki hafta toplam üç modelden oluşacak Axon 40 serisini duyurmaya hazırlanan ZTE, Axon 40 Ultra'nın ön kamera özelliklerini tanıttı. Yeni amiral gemisi özçekim performansıyla fark yaratabilir.
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    ZTE Axon 40 Ultra'nın ekran altı kamerası detaylandı
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    9 Mayıs’ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte yeni Axon 40 akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan ZTE, serinin tepe modeli olacak Axon 40 Ultra hakkında yeni detaylar paylaştı.

    Ön kamerası ile fark yaratabilir

    Resmi Weibo sayfasında amiral gemisi cihazın ekran altı kamera teknolojisi hakkında yeni bir görsel paylaşan şirket, yeni telefonun 2,24 µm piksel füzyon teknolojisine sahip 16MP ön kamera ile geleceğini duyurdu. Ayrıca Axon 40 Ultra’nın şirket tarafından geliştirilen Proactive Vision Algorithm 3.0 desteğine sahip olacağını söyleyen ZTE, yeni telefon ile çekilen selfie örneği paylaştı.

    Paylaşılan görüntüden yola çıkarak, ön kamera konusunda 400PPI esnek ekran altı kamera teknolojisi ile gelecek Axon 40 Ultra'nın rekabeti oldukça kızıştıracağını söyleyebiliriz. Bunun dışında arka kamera tasarımı ile de iddialı gelen yeni amiral gemisine OIS destekli 64MP Sony IMX 787 ana kamera, 64MP geniş açılı kamera ve OIS destekli 64MP OmniVision telefoto kamera eşlik edecek.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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