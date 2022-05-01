ZTE Axon 40 Ultra detaylanıyor: Ekran altı kamerası ile iddialı

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9 Mayıs’ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte yeni Axon 40 akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan ZTE, serinin tepe modeli olacak Axon 40 Ultra hakkında yeni detaylar paylaştı.

Ön kamerası ile fark yaratabilir

Resmi Weibo sayfasında amiral gemisi cihazın ekran altı kamera teknolojisi hakkında yeni bir görsel paylaşan şirket, yeni telefonun 2,24 µm piksel füzyon teknolojisine sahip 16MP ön kamera ile geleceğini duyurdu. Ayrıca Axon 40 Ultra’nın şirket tarafından geliştirilen Proactive Vision Algorithm 3.0 desteğine sahip olacağını söyleyen ZTE, yeni telefon ile çekilen selfie örneği paylaştı.

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Paylaşılan görüntüden yola çıkarak, ön kamera konusunda 400PPI esnek ekran altı kamera teknolojisi ile gelecek Axon 40 Ultra'nın rekabeti oldukça kızıştıracağını söyleyebiliriz. Bunun dışında arka kamera tasarımı ile de iddialı gelen yeni amiral gemisine OIS destekli 64MP Sony IMX 787 ana kamera, 64MP geniş açılı kamera ve OIS destekli 64MP OmniVision telefoto kamera eşlik edecek.

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ZTE Axon 40 Ultra'nın ekran altı kamerası detaylandı