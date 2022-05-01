Xiaomi 12 Ultra'nın dayanıklılık videosu paylaşıldı: Bükülme testlerinde korkuttu

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Akıllı telefon ve cihazlara uyguladığı zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything, gerçekleştirilen testlerde ikiye ayrılan OnePlus 10 Pro ile benzer özelliklere sahip olan Xiaomi 12 Ultra’yı karşılaştırdı.

Paylaşılan videoya baktığımızda arka paneli Gorilla Glass 5 ile korunan ve alüminyum bir çerçeveye sahip olan yeni amiral gemisinin çizilme testlerinden başarılı bir şekilde geçtiği görülüyor. Cihazda oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede ekranda görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor.

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Bükülme testlerinde korkuttu

Videonun devamında cihazın ekran altı parmak izi okuyucunu test eden youtuber, ekranda çizikler oluşsa da sensörün başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtiyor. Çakmak ile gerçekleştirilen ateş testinde ise ekranında kalıcı izler oluştuğu görülen Xiaomi 12 Ultra'nın, bükülme söz konusu olduğunda çıkardığı sesler ile izleyenleri bir miktar korkuttuğunu söyleyebiliriz.

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