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    Xiaomi 12T özellikleri sızdırıldı

    Xiaomi’nin yılın ikinci yarısı için planladığı telefonlardan birisi de Xiaomi 12T. Standart ve Pro versiyonu ile gelmesi beklenen serinin detayları netleşmeye başladı. 
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    Xiaomi 12T
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    Xiaomi’nin yaz aylarında iki iddialı amiral gemisi tanıtacağı söylentileri bir süredir gündemi meşgul ediyor. Xiaomi 12 Ultra için haftaya bir lansman beklenirken Xiaomi 12T de yakında seriye eklenecek.

    Xiaomi 12T sızdırılan özellikleri

    • 120Hz AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Plus Gen 1
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • Arka kamerada OIS
    • 120W hızlı şarj

    Xiaomi 12T amiral gemisi özelliklere sahip olacak gibi görünüyor ancak bir nokta var ki o da önceki nesilde Dimensity yonga seti kullanılmış olması. Böylece Xiaomi 12T bir anda sınıf atlamış oluyor. Bazı kaynaklar Dimensity 8000 veya 8100 yonga setinin kullanılmasını daha olası görüyor. Yine 120W hızlı şarj yerine 67W şarj şaşırtıcı olmayacaktır.

    Diğer taraftan bu modelin Xiaomi 12T Pro olma ihtimali daha yüksek gibi ancak yine önceki nesle bakarak Snapdragon 8 Gen 1 daha akla yatkın geliyor. Xiaomi 12 Ultra lansmanı sonrasında görüntü biraz daha netleşecektir.

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