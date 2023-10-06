Xiaomi'den üç modele Android 14 müjdesi: Kararlı sürüm hazır

Android 14, üç telefon için çıkış yaptı
Aktarıldığı kadarıyla Android 14, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için sırasıyla ''MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM'', ''UMCEUXM'', ''UMBMIXM'' ve ''MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM'' sürüm numaraları ile geliyor. Ayrıca 5.3 GB boyutlara sahip olan güncellemenin Eylül ayı güvenlik yamasını da içerdiğini belirtelim.
Bilmeyenler için MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı ile geliyor. Bu noktada animasyon efektleri de bir güncelleme alırken, daha basit simgeler başta olmak üzere MIUI artık daha sezgisel bir kullanıma sahip olacak. MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi.
Ayrıca MIUI 14’e kıyasla daha iyi pil ömrü sunulurken, HDR oyun desteği ve sistem araçlarında güncellemeler sunulacak. XiaomiUI tarafından hazırlanan listeye göre Android 14 alacak Xiaomi cihazlar:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi CIVI 1S
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi CIVI 4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.