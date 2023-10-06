Xiaomi'den üç modele Android 14 müjdesi: Kararlı sürüm hazır

Tam Boyutta Gör Android 13 tabanlı MIUI 14 konusunda elini hızlandıran Xiaomi, tüm odağını Android 14 sürümüne çevirmiş durumda. Öyle ki bir süredir beta testlerini sürdüren Çinli üretici, güncellemenin kararlı sürümünü üç telefon için yayınladı. Android 14, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T için erişime açıldı.

Android 14, üç telefon için çıkış yaptı

Aktarıldığı kadarıyla Android 14, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için sırasıyla ''MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM'', ''UMCEUXM'', ''UMBMIXM'' ve ''MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM'' sürüm numaraları ile geliyor. Ayrıca 5.3 GB boyutlara sahip olan güncellemenin Eylül ayı güvenlik yamasını da içerdiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Android 14 güncellemesi, itibariyle Avrupa ve Küresel pazarda kullanıma açıldı. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. Ancak bu sürümün şu an için MIUI 14'ü temel aldığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla MIUI 15 için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.

Bilmeyenler için MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı ile geliyor. Bu noktada animasyon efektleri de bir güncelleme alırken, daha basit simgeler başta olmak üzere MIUI artık daha sezgisel bir kullanıma sahip olacak. MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi.

Xiaomi Smart Band 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Ayrıca MIUI 14’e kıyasla daha iyi pil ömrü sunulurken, HDR oyun desteği ve sistem araçlarında güncellemeler sunulacak. XiaomiUI tarafından hazırlanan listeye göre Android 14 alacak Xiaomi cihazlar:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi CIVI 4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi'den üç modele Android 14 müjdesi: Kararlı sürüm hazır