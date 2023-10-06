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    Xiaomi'den üç modele Android 14 müjdesi: Kararlı sürüm hazır

    Xiaomi, üç telefonu için kararlı Android 14 güncellemesini yayınlamaya başladı. Peki hangi modeller Android 14'e kavuşacak? İşte güncelleme alacak telefonlar ve daha fazlası  
    Xiaomi'den üç modele Android 14 müjdesi: Kararlı sürüm hazır Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı MIUI 14 konusunda elini hızlandıran Xiaomi, tüm odağını Android 14 sürümüne çevirmiş durumda. Öyle ki bir süredir beta testlerini sürdüren Çinli üretici, güncellemenin kararlı sürümünü üç telefon için yayınladı. Android 14, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T için erişime açıldı. 

    Android 14, üç telefon için çıkış yaptı

    Aktarıldığı kadarıyla Android 14, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için sırasıyla ''MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM'', ''UMCEUXM'', ''UMBMIXM'' ve ''MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM'' sürüm numaraları ile geliyor. Ayrıca 5.3 GB boyutlara sahip olan güncellemenin Eylül ayı güvenlik yamasını da içerdiğini belirtelim.

    Xiaomi'den üç modele Android 14 müjdesi: Kararlı sürüm hazır Tam Boyutta Gör
    Android 14 güncellemesi, itibariyle Avrupa ve Küresel pazarda kullanıma açıldı. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. Ancak bu sürümün şu an için MIUI 14'ü temel aldığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla MIUI 15 için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek. 

    Bilmeyenler için MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı ile geliyor. Bu noktada animasyon efektleri de bir güncelleme alırken, daha basit simgeler başta olmak üzere MIUI artık daha sezgisel bir kullanıma sahip olacak. MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi.

    Ayrıca MIUI 14’e kıyasla daha iyi pil ömrü sunulurken, HDR oyun desteği ve sistem araçlarında güncellemeler sunulacak. XiaomiUI tarafından hazırlanan listeye göre Android 14 alacak Xiaomi cihazlar:

    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi 13T
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
    • Xiaomi 12 Lite
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 11T
    • Xiaomi 11T Pro
    • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE
    • Xiaomi Mi 11 LE
    • Xiaomi Mi 11
    • Xiaomi Mi 11 Ultra
    • Xiaomi Mi 11 Pro
    • Xiaomi MIX 4
    • Xiaomi MIX FOLD
    • Xiaomi MIX FOLD 2
    • Xiaomi MIX FOLD 3
    • Xiaomi CIVI 1S
    • Xiaomi CIVI 2
    • Xiaomi CIVI 3
    • Xiaomi CIVI 4
    • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
    • Xiaomi Pad 6
    • Xiaomi Pad 6 Pro
    • Xiaomi Pad 6 Max
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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