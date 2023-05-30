Xiaomi 13 Ultra Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 serisinin amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra, Avrupa merkezli perakende kanallarında listelenmeye başladı. Bildiğiniz üzere Xiaomi 13 Ultra, Nisan ayında Çin’de piyasaya çıktı ancak hala yerel pazarda satışa sunulmadı. Peki hem kamera tasarımı hem de donanımı ile ses getirmeyi başaran cihazın Avrupa fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar

Xiaomi 13 Ultra fiyatı açığa çıktı

Bildirilenlere göre merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da bulunan belirli perakende kanallarında an itibarıyla listelenmeye başladı. Hatırlayacağınız üzere, daha önce cihazın 1.500 euro fiyat etiketine sahip olabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Ancak Hollandalı perakendeci Belsimpel'e göre, Xiaomi 13 Ultra'nın tahmin edilenden daha düşük bir fiyatla piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ekran görüntülerine bakıldığında, Xiaomi 13 Ultra'nın 12GB RAM ve 512GB depolama modelininin 1.277 ila 1.299 euro fiyat etiketine sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca yeni sızıntı, cihazın Siyah ve Yeşil renk olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacağını doğruluyor.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 2.600 nit tepe parlaklığı ile Xiaomi 13 Ultra'yı en parlak telefonlardan biri yapıyor. Kaputun altında ise 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen telefona, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği ise kamera tasarımı. Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra, 1 inç boyutlarında değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 birincil sensörden destek alıyor. Bu sensöre ise ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik ediyor.

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Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil ve Wi-Fi 6 ve 5G desteği yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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