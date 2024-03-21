Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özellikleri eski amiral gemilerine geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte uygun fiyatlı amiral gemisi Xiaomi Civi 4 Pro'yu tanıttı. Firma ayrıca Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi 13 Ultra için yaklaşan yazılım güncellemelerini de duyurdu. Bu güncellemeler, eski amiral gemisi modellerine Xiaomi 14 Ultra'da ilk kez sunulan yapay zeka destekli kamera özelliklerini getirecek.

Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamerası önceki modellere geliyor

Nisan ayından itibaren Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri "Master Portrait" özelliğine sahip olacak. Master Portrai, Xiaomi Portrait LM adı verilen bir AI portre modeli kullanıyor. Bu özellik, AI kırışıklık giderme, cilt tonu düzenleme, diş ve göz iyileştirme gibi işlevler sunuyor. Ayrıca 4K 60 FPS sürekli yakınlaştırma ile 8K 30 FPS video kaydı ve 4K 120 FPS yüksek kare hızlı ağır çekim gibi yetenekleri de kapsıyor.

Tam Boyutta Gör Haziran ayına kadar ise Xiaomi 13 Ultra, Master Portrait özelliğine kavuşacak. Haziran ayında ayrıca Xiaomi AISP (Xiaomi AI Image Semantic Processor) güncellemesi gelecek. Bu güncelleme, yüksek renk derinliği ve dinamik aralık sunan ve profesyonel düzenleme yazılımlarıyla uyumlu ULTRA RAW süper negatif gibi özelliklere olanak tanıyacak. AISP ayrıca gelişmiş algoritmalar kullanarak 150 fotoğraf çekebilen ULTRA SNAP işlevine sahip olacak.

Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 4 sa. önce eklendi

Xiaomi Civi 4 Pro ise Leica üçlü kamera sistemi ve özel yapım Light Fusion 800 sensöre sahip. Xiaomi AISP'den (Imaging Brain 3.0) de yararlanan telefonun genel bilgi işlem gücü yüzde 69 oranında artıyor ve daha hızlı sürekli çekim yapılmasını sağlıyor. Civi 4 Pro'nun AI GAN güzellik algoritması ise her yüzün özelliklerine göre uyarlanmış doğal görünümlü güzellik efektleri vadediyor.

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Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özellikleri eski modellere geliyor