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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özellikleri eski amiral gemilerine geliyor

    Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte uygun fiyatlı amiral gemisi Xiaomi Civi 4 Pro'yu tanıtırken aynı zamanda Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özelliklerinin eski modellere geleceğini açıkladı.
    Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özellikleri eski modellere geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte uygun fiyatlı amiral gemisi Xiaomi Civi 4 Pro'yu tanıttı. Firma ayrıca Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi 13 Ultra için yaklaşan yazılım güncellemelerini de duyurdu. Bu güncellemeler, eski amiral gemisi modellerine Xiaomi 14 Ultra'da ilk kez sunulan yapay zeka destekli kamera özelliklerini getirecek.

    Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamerası önceki modellere geliyor

    Nisan ayından itibaren Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri "Master Portrait" özelliğine sahip olacak. Master Portrai, Xiaomi Portrait LM adı verilen bir AI portre modeli kullanıyor. Bu özellik, AI kırışıklık giderme, cilt tonu düzenleme, diş ve göz iyileştirme gibi işlevler sunuyor. Ayrıca 4K 60 FPS sürekli yakınlaştırma ile 8K 30 FPS video kaydı ve 4K 120 FPS yüksek kare hızlı ağır çekim gibi yetenekleri de kapsıyor.

    Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özellikleri eski modellere geliyor Tam Boyutta Gör
    Haziran ayına kadar ise Xiaomi 13 Ultra, Master Portrait özelliğine kavuşacak. Haziran ayında ayrıca Xiaomi AISP (Xiaomi AI Image Semantic Processor) güncellemesi gelecek. Bu güncelleme, yüksek renk derinliği ve dinamik aralık sunan ve profesyonel düzenleme yazılımlarıyla uyumlu ULTRA RAW süper negatif gibi özelliklere olanak tanıyacak. AISP ayrıca gelişmiş algoritmalar kullanarak 150 fotoğraf çekebilen ULTRA SNAP işlevine sahip olacak.

    Xiaomi Civi 4 Pro ise Leica üçlü kamera sistemi ve özel yapım Light Fusion 800 sensöre sahip. Xiaomi AISP'den (Imaging Brain 3.0) de yararlanan telefonun genel bilgi işlem gücü yüzde 69 oranında artıyor ve daha hızlı sürekli çekim yapılmasını sağlıyor. Civi 4 Pro'nun AI GAN güzellik algoritması ise her yüzün özelliklerine göre uyarlanmış doğal görünümlü güzellik efektleri vadediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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