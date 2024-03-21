Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamera özellikleri eski amiral gemilerine geliyor

Xiaomi 14 Ultra’nın AI kamerası önceki modellere geliyor
Nisan ayından itibaren Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri "Master Portrait" özelliğine sahip olacak. Master Portrai, Xiaomi Portrait LM adı verilen bir AI portre modeli kullanıyor. Bu özellik, AI kırışıklık giderme, cilt tonu düzenleme, diş ve göz iyileştirme gibi işlevler sunuyor. Ayrıca 4K 60 FPS sürekli yakınlaştırma ile 8K 30 FPS video kaydı ve 4K 120 FPS yüksek kare hızlı ağır çekim gibi yetenekleri de kapsıyor.
Xiaomi Civi 4 Pro ise Leica üçlü kamera sistemi ve özel yapım Light Fusion 800 sensöre sahip. Xiaomi AISP'den (Imaging Brain 3.0) de yararlanan telefonun genel bilgi işlem gücü yüzde 69 oranında artıyor ve daha hızlı sürekli çekim yapılmasını sağlıyor. Civi 4 Pro'nun AI GAN güzellik algoritması ise her yüzün özelliklerine göre uyarlanmış doğal görünümlü güzellik efektleri vadediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.