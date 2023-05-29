Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 sersinin bütçe modeli Galaxy S23 FE için beklentiler bir hayli artmış durumda. Öyle ki birçok söylenti, akıllı telefonun bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkacağını yönündeydi. Şimdi yeni bir raporda, Galaxy S23 FE'nin çıkış tarihine yönelik ek bilgiler paylaşıldı. İşte ayrıntılar

Galaxy S23 FE için testler başladı

Hatırlayacağınız üzere Galaxy S23 FE'nin bu yılın Temmuz veya Ağustos ayında vitrine çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Yeni paylaşılan raporlar ise, Galaxy S23 FE modelinin Avrupa sürümü için donanım yazılımı testlerinin başladığını söylüyor. Bu gelişme, iptal edilen S22 FE'nin ardından S23 FE'nin yolda olduğunu tekrar doğruladı diyebiliriz.

Ayrıca paylaşılan raporda, Galaxy S23 FE'nin Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 lansmanına dahil olmayacağı belirtiliyor. Nitekim Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonların yazılım testlerine çok daha önceden başladı. Dolayısıyla Galaxy S23 FE'nin Ağustos ayı civarında tanıtıldığını görebiliriz. Ancak bu detayların henüz onaylanmadığını belirtelim.

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Sızıntılara göre Galaxy S23 FE, S23 ailesinde yer alan modellere kıyasla Exynos Exynos 2200 platformundan güç alacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 6+8GB RAM ve 128GB+256GB depolama kapasitesi, 50MP ana kamera (S23 ile aynı) ve 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil yer alıyor.

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Galaxy S23 FE için testler başladı: Yakında geliyor